  • BIST 7716.67
  • Altın 1632.796
  • Dolar 26.5308
  • Euro 28.6097
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAAvrupa, savaşın gölgesinde ikinci kışa hazırlanıyor

35.Işık Kitabevi Fuarı yarın başlıyor

»
35.Işık Kitabevi Fuarı yarın başlıyor. “Çıkmaz nerede” sloganıyla 12 gün sürecek fuar, Gençlik Merkezi’nde her gün 09.00-13.00 ve 17.00-24.00 saatleri arasında açık olacak.
35.Işık Kitabevi Fuarı yarın başlıyor

35.Işık Kitabevi Fuarı "Çıkmaz Nerede" sloganıyla yarın başlıyor. Tüm kitaplar fuar süresince yüzde 10 indirimli satılacak. Açılış ve tüm etkinlikler saat 20.30'da başlayacak.

Fuarın açılışında Acar Akalın ve Panikos Hrisantu’ya onur ödülü takdim edilecek. Gecede ayrıca Hakkı Yücel’e Edebiyat-Sanat Hizmet Ödülü verilecek.

Salı günü “Laiklik ve İnsan Hakları” konulu panel yapılacak. Panelde, Mine Yücel, Burak Maviş, Can Azer ve panelin moderatörlüğünü de yapacak Aslı Murat konuşacak.

Çarşamba günü düzenelenecek “Kültürel Alana Müdahalelere Karşı Sanatla Mücadele - Düzenleyen; Sanatçı ve Yazarlar Birliği” konulu panlede Nilgün Güney, Okan Ersan ve Tuğçe Tekhanlı konuşma yapacak.

Perşembe günü “Kıbrıs Türk Toplumunda Çıkmaz Nerede?” konulu panel düzenlenecek. Panelde Cemal Özyiğit, Hakan Gündüz, Yusuf Avcıoğlu ve Macide Artaç Özdal konuşacak.

Cuma günü Murat Menteş “Romandan Uyarlanmış Hayat” konulu söyleşi yapacak.

Cumartesi günü düzenlenecek “Milliyetçilk; Yeniden Üretimi ve Yükselişi” konulu panelde Niyazi Kızılyürek, Mete Hatay ve Ali Dayıoğlu konuşacak.

3 Eylül Pazar günü Emrah Öztürk, Salamis Ayşegül Şentuğ ve Hüseyin Bahca’nın konuşacağı

“Edebiyat ve Hayat” konulu panel yapılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKSA EKoFEst Geliri Şampiyon Melekler Derneği'ne22 Ağustos 2023 Salı 18:56
  • Bregovic'in Moldova'ya girişine izin verilmedi22 Ağustos 2023 Salı 15:18
  • 35. Işık Kitabevi Fuarı, 28 Ağustos'ta başlıyor22 Ağustos 2023 Salı 14:43
  • Begüm Tekakpınar’ın ailesinden Kültür Dairesi Müdürü Zaimağaoğlu’na ziyaret21 Ağustos 2023 Pazartesi 13:54
  • Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı17 Ağustos 2023 Perşembe 13:10
  • 10. Halk Dansları ve Barış Festivali Cuma günü başlıyor16 Ağustos 2023 Çarşamba 17:11
  • Tekakpınar, Kırgızistan’da KKTC’yi temsil ediyor…16 Ağustos 2023 Çarşamba 14:43
  • “2023 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri” açıklandı15 Ağustos 2023 Salı 10:31
  • 6’ncı Serdarlı Babutsa Kültür ve Sanat Festivali başladı12 Ağustos 2023 Cumartesi 15:26
  • Grup Rota Sevilen Şarkılarıyla Coşturdu11 Ağustos 2023 Cuma 10:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti