350 film incelendi: Kadınların başrolde olduğu filmler daha iyi kazandırıyor

Yapılan bir araştırma kadınların başrolde oynadığı filmlerin gişede daha başarılı olduğunu ortaya koydu.

New York Times’ta yer alan habere göre bu veri, 2014’ten 2017’ye kadar vizyona giren 350 filmin hasılatlarının incelenmesini kapsayan bir araştırmanın sonucunda elde edildi.

Bu filmlerden 105’inde kadınlar, 245’inde de erkekler başrolde. Kadınların başrolde olduğu filmlerin hepsindeki ortalama gelir, erkeklerinkinde fazla çıktı.

Sınıflandırma 10 milyon doların altında kazanan filmler, 10 milyon ile 30 milyon dolar arası kazanan filmler, 30 milyon ile 50 milyon arası kazanan filmler ve 50 milyon ile 100 milyon arası kazanan filmler olarak sınıflandırıldı.

San Diego Üniversitesi’nin yaptığı araştırma üç yıl zarfında kadınların başrol olduğu filmlerin erkeklerin başrol olduğu filmlerden daha çok para kazandırdığını gösteriyor. ‘Trolls,’ ‘Teenage Mutant Ninja Turtles,’ ‘Inside Out’ ve ‘Wonder Woman’ bu filmlerden.

Veriler bu yönde olsa da kadınlara başrol vermek hala yaygın bir eğilim değil. 2017’deki her dört filmden yalnızca birinin kahramanı kadın.

Araştırmacılara göre bu durumun değişmesi ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması sinemacıların görevi. Yaptıkları araştırmanın da buna katkı sunacağını düşünüyorlar.