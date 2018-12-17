  • BIST 90.395
  • Altın 214,598
  • Dolar 5,3758
  • Euro 6,1004
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

350 film incelendi: Kadınların başrolde olduğu filmler daha iyi kazandırıyor

»
Yapılan bir araştırma kadınların başrolde oynadığı filmlerin gişede daha başarılı olduğunu ortaya koydu.
350 film incelendi: Kadınların başrolde olduğu filmler daha iyi kazandırıyor

New York Times’ta yer alan habere göre bu veri, 2014’ten 2017’ye kadar vizyona giren 350 filmin hasılatlarının incelenmesini kapsayan bir araştırmanın sonucunda elde edildi.

Bu filmlerden 105’inde kadınlar, 245’inde de erkekler başrolde. Kadınların başrolde olduğu filmlerin hepsindeki ortalama gelir, erkeklerinkinde fazla çıktı. 

Sınıflandırma 10 milyon doların altında kazanan filmler, 10 milyon ile 30 milyon dolar arası kazanan filmler, 30 milyon ile 50 milyon arası kazanan filmler ve 50 milyon ile 100 milyon arası kazanan filmler olarak sınıflandırıldı.

San Diego Üniversitesi’nin yaptığı araştırma üç yıl zarfında kadınların başrol olduğu filmlerin erkeklerin başrol olduğu filmlerden daha çok para kazandırdığını gösteriyor. ‘Trolls,’ ‘Teenage Mutant Ninja Turtles,’ ‘Inside Out’ ve ‘Wonder Woman’ bu filmlerden.

Veriler bu yönde olsa da kadınlara başrol vermek hala yaygın bir eğilim değil. 2017’deki her dört filmden yalnızca birinin kahramanı kadın. 

Araştırmacılara göre bu durumun değişmesi ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması sinemacıların görevi. Yaptıkları araştırmanın da buna katkı sunacağını düşünüyorlar.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya'da yaşanan en kötü yıl belli oldu15 Aralık 2018 Cumartesi 18:05
  • Cinsel içerik sitesi PornHub rekor kullanım verilerini açıkladı!15 Aralık 2018 Cumartesi 15:34
  • Hazar Ergüçlü'nün oynadığı Netflix'in ilk Türk dizisi Muhafız IMDB'de kaç puan aldı?15 Aralık 2018 Cumartesi 13:21
  • Şeyma Subaşı: “Allah içimi biliyor”14 Aralık 2018 Cuma 20:00
  • Atatürk Havalimanı'nda 100 yüz 100 ülke14 Aralık 2018 Cuma 14:05
  • Ünlü oyuncuya taciz suçlaması: Susmam için para teklif ettiler14 Aralık 2018 Cuma 11:13
  • Bankamatiklerdeki sistem hatasını keşfetti: Paraları kumarda ezdi14 Aralık 2018 Cuma 10:26
  • Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş okuyor14 Aralık 2018 Cuma 09:45
  • Kolunu kaybetmişti: Ünlülerin dublöründen rekor tazminat davası13 Aralık 2018 Perşembe 16:49
  • Hadise: "Kadınların, kadınlara yaptığı bu iğrenç yorumlar neden?"13 Aralık 2018 Perşembe 12:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti