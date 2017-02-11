5 dakikada Stresten Arınmanızı Sağlayan Japon Tekniği

5 dakikadan fazla sürmeyen ve her yerde yapılabileceğiniz eski bir Japon tekniğiyle stresinizi azaltabilir ve kendinizi rahatlatabilirsiniz.

Yaşamınızda belli bir miktarda stres aslında normal hatta zaman zaman gereklidir. Ancak aşırı belli bir süre sonra stres kişisel hayatlarınıza müdahale edebilir ve sağlığınızı etkileyebilir.

Yüzyıllardır kullanılan bu Japon tekniği uygulamak için, elinizteki her bir parmağın farklı bir his veya tutumu temsil ettiğini anlamak önemlidir.

İşte her parmağın temsil ettiği his/durum tablosu:

· Baş Parmak:

Baş parmak endişeyi temsil eder. Bu bölge üzerinde çalışmak anksiyete ve endişeye iyi gelir.

· İşaret Parmağı:

İşaret parmağı korkuyu temsil eder. Bu bölge üzerinde çalışmak korkuyla baş etmenize yardımcı olur.

· Orta Parmak:

Orta parmak öfke ve direnmeyi temsil eder. Bu bölge üzerinde çalışmak hızlı öfkelenme probleminize yardım eder.

· Yüzük Parmağı:

Yüzük parmağı depresyonu temsil eder. Bu bölge üzerinde çalışmak üzüntü ve keder konusunda daha objektif olmanızı sağlar.

· Serçe Parmak:

Serçe parmak özgüveni temsil eder. Bu bölge üzerinde çalışmak pozitif düşünmeyi ve kendine güveni arttırır.

İşte yöntem:

Vücuttaki yaşam enerjisini uyumlaştırmak için, bir elinizle diğer elinizde seçtiğiniz parmağınızı kavrayın. Her bir parmağınızı bir ila iki dakika boyunca sıkın. Parmağınızda titreme hissettiğinizde işe yaramaya başladığını anlamış olacaksınız.

Zihninizi sakinleştirmek için ise karşıt elin baş parmağıyla avucun ortasına hafif basınç uygulayın ve en az bir dakika bekleyin.

Sakin kalabilmek ve dengeyi kendi içinde yeniden kurmak için bu tekniği her gün uygulayın.

Yaşamınızda belli bir miktarda stres aslında normal hatta zaman zaman gereklidir. Ancak aşırı belli bir süre sonra stres kişisel hayatlarınıza müdahale edebilir ve sağlığınızı etkileyebilir.

Yüzyıllardır kullanılan bu Japon tekniği uygulamak için, elinizteki her bir parmağın farklı bir his veya tutumu temsil ettiğini anlamak önemlidir.

İşte her parmağın temsil ettiği his/durum tablosu:

· Baş Parmak:

Baş parmak endişeyi temsil eder. Bu bölge üzerinde çalışmak anksiyete ve endişeye iyi gelir.

· İşaret Parmağı:

İşaret parmağı korkuyu temsil eder. Bu bölge üzerinde çalışmak korkuyla baş etmenize yardımcı olur.

· Orta Parmak:

Orta parmak öfke ve direnmeyi temsil eder. Bu bölge üzerinde çalışmak hızlı öfkelenme probleminize yardım eder.

· Yüzük Parmağı:

Yüzük parmağı depresyonu temsil eder. Bu bölge üzerinde çalışmak üzüntü ve keder konusunda daha objektif olmanızı sağlar.

· Serçe Parmak:

Serçe parmak özgüveni temsil eder. Bu bölge üzerinde çalışmak pozitif düşünmeyi ve kendine güveni arttırır.

İşte yöntem:

Vücuttaki yaşam enerjisini uyumlaştırmak için, bir elinizle diğer elinizde seçtiğiniz parmağınızı kavrayın. Her bir parmağınızı bir ila iki dakika boyunca sıkın. Parmağınızda titreme hissettiğinizde işe yaramaya başladığını anlamış olacaksınız.

Zihninizi sakinleştirmek için ise karşıt elin baş parmağıyla avucun ortasına hafif basınç uygulayın ve en az bir dakika bekleyin.

Sakin kalabilmek ve dengeyi kendi içinde yeniden kurmak için bu tekniği her gün uygulayın.