  • BIST 1.383
  • Altın 503,767
  • Dolar 8,7878
  • Euro 10,4502
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKA“Hayatın Gerçekleri” sergisi açılıyor

5. Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Genel Kurulu’nda KKTC Üçüncü Defa Başkan Yardımcısı Ülke Seçildi

» »
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yapılan 5. Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Genel Kurulu’nda, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olurken, Ahmet Savaşan üçüncü kez Başkan Yardımcısı olarak seçildiği bildirildi.
5. Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Genel Kurulu’nda KKTC Üçüncü Defa Başkan Yardımcısı Ülke Seçildi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yapılan 5. Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Genel Kurulu’nda, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olurken, Ahmet Savaşan üçüncü kez Başkan Yardımcısı olarak seçildiği bildirildi.

Konseyden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 58 ülkenin katılımı ile Dünya Sağlık Turizmi Konseyi dönem başkanlığını yürüten Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gerçekleştirilen Dünya Sağlık Turizmi Genel Kurulu’nda, Türkiye, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri-Dubai, Kuveyt, Filipinler, Malezya’dan üst düzey temsilcilerin yer aldığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı’na KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dönem Başkanlığına Hırvatistan Sağlık Bakan Yardımcılığı görevi de yapan Dr. Miljenko Bura, Başkan Yardımcılığı’na ise Ahmet Savaşan seçildi.

savasan1-001.jpg

KURULLARDA 30 ÜLKE YER ALIYOR…

Genel Kurulun Konseyin Kurucu Başkanı Emin Çakmak’ın divan başkanlığında gerçekleştirildiğine yer verilen açıklamada, İcra, Yüksek İstişare, Denetim Kurullarında, Azerbaycan, Çin, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, İngiltere, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs, Macaristan, Polonya, Romanya, Rusya, Senegal, Suudi Arabistan, Türkiye, Ukrayna, Ürdün, Yunanistan’ın da içinde yer aldığı 30 ülkeden profesyonellerin görev yapacağı belirtildi.

“TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ BELİRLEYİCİ ÖNEME SAHİP”

Ahmet Savaşan genel kurul toplantısında sağlık turizminin bu günü ve geleceği ile konseyin önümüzdeki bir yıl içinde hayata geçirebileceği faaliyetlerin değerlendirildiğini belirterek, KKTC’nin gerek konseye kabulünde, gerekse üçüncü defa Başkan Yardımcısı Ülke seçilmesinde Türkiye’nin, Kurucu Başkan Emin Çakmak’ın belirleyici rolü bulunduğunun altını çizdi.

“AMACIMIZ DÜNYA BAŞKANLIĞINI KKTC’YE KAZANDIRMAK…”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun bu uluslararası başarının elde edilmesinde önemli desteğinin ve katkısının olduğunu da vurgulayan Ahmet Savaşan, amaçlarının Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanlığı’nı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne getirmek olduğunu ifade etti. Savaşan, bu sayede yıllardır sağlık turizmi alanında sürdürülen uluslararası iş birliğinin çok daha ileri bir seviyeye taşınacağını ve Kuzey Kıbrıs’taki turizm gelirlerinin çeşitlendirilerek çoğalacağına dikkat çekti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: "Hükümet herşeyi kurultayına endeksli ayar peşinde"21 Haziran 2021 Pazartesi 14:20
  • Müze ve ören yerlerine hak ettiği değeri vereceğiz21 Haziran 2021 Pazartesi 14:13
  • 5. Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Genel Kurulu’nda KKTC Üçüncü Defa Başkan Yardımcısı Ülke Seçildi21 Haziran 2021 Pazartesi 14:12
  • KES, KTHY’nin 11 Yıl Önce Bugün Kapatıldığını Hatırlattı21 Haziran 2021 Pazartesi 14:10
  • Özyiğit Meclis'te sordu, barajı ve hastaneyi devrettiniz yolları da mı devredeceksiniz?21 Haziran 2021 Pazartesi 14:08
  • 58 Trafik Kazasında 18 Kişi Yaralandı21 Haziran 2021 Pazartesi 14:06
  • Yağmur geldi, devam edecek mi?21 Haziran 2021 Pazartesi 13:59
  • Güngördü: “Gençlerden çıkan enerji şehri ve ülkeyi kucaklayacak”21 Haziran 2021 Pazartesi 13:43
  • “Ekonomik ve Sosyal Manzara” yayımlandı21 Haziran 2021 Pazartesi 13:15
  • Meclis saat 13'te toplandı... (CANLI YAYIN)21 Haziran 2021 Pazartesi 12:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti