54. Kütüphane Haftası DAÜ’de sergi ile başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Özay Oral Kütüphanesi, 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında, 26 Mart 2018 Pazartesi günü, saat 11:00’de, Kütüphane Sergi Salonu’nda sanatçı Leyla Çınar Algül organizatörlüğünde gerçekleşen “Kıbrıs Evlerinde Geçmişin İzleri – 2” adlı kişisel fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı. Serginin açılışını DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam gerçekleştirdi. Açılışa Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam, DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Koordinatörü Doç. Dr. Derviş Subaşı, Özay Oral Kütüphanesi Müdürü Osman Soykan ve Halkla ilişkiler ve Basın Müdür Vekili Murat Aktuğralı’nın yanı sıra Özay Oral Kütüphanesi personeli ve DAÜ’lü öğrenciler katıldı. Sergi, 30 Mart 2018 tarihine kadar, 09:00 – 17:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Serginin açılışında konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, öğrencilerden Özay Oral Kütüphanesi ile ilgili çok olumlu geri dönüşler aldığını belirterek, tüm kütüphane personeline ve sanatçı Leyla Çınar Algül’e değerli emeklerinden dolayı teşekkür etti. Özay Oral Kütüphanesi Müdürü Osman Soykan da 54. Kütüphane Haftası’nı çeşitli etkinliklerle kutlamakta olduklarını belirterek, sanatçı Leyla Çınar Algül’ün sergisine ilişkin, “Sergi; Kıbrıs’ın kırsal alanlarındaki ‘ev’in mekânsal ve yapısal özellikleri yanında, kültürel yaşamın bir parçası olan ev araç gereçlerinin bire bir sergilenmesini kapsıyor. Kütüphane Haftaları’na karşı özel bir duyarlılık içinde olan ve sergilerini izleyicilere sunmayı tercih eden kıymetli Leyla Çınar Algül’e teşekkür ederim” diye konuştu. Sanatçı Leyla Çınar Algül de sergide yer alan eşyaların antikacılardan satın alınmadığını, tamamen bu işe gönül veren insanlardan toplandığını vurgulayarak, “Bu sergi ile geçmiş kültürümüze önem vermek ve bu kültürümüzü gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz” dedi. Konuşmaların ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, sanatçı Leyla Çınar Algül’e teşekkür plaketi takdim etti.

Kitap Okuma Etkinliği Gerçekleştirilecek

54. Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde, 28 Mart 2017 tarihinde ise Özal Oral Kütüphanesi Bahçesi’nde 11:30-12:00 saatleri arasında kitap okuma etkinliği düzenlenecek. Türk Kütüphaneciler Derneği’nin organizasyonu ile bu yıl 7.’si gerçekleştirilecek olan okuma etkinliği “Okumak Değiştirir” sloganı ile Türkiye ve KKTC’de aynı gün ve saatte 30 dakika süre ile gerçekleştirilecek. Söz konusu etkinliğe İskele Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencileri de katılacak. Son olarak, Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 28 Mart 2018 Çarşamba günü saat 14:30’da DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında ziyaret ederek birliğin çalışmaları ve etkinlikler ile ilgili bilgi verecek. Ziyaretin ardından Prof. Dr. Osam’a ülke kütüphaneciliğine gösterdiği ilgi ve katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edilecek.