6. Kıbrıs Arkeolojik, Etnografik ve Tarihsel Film Festivali’nde Seyirci Ödülü “OLIVIA” İsimli Belgesele Verildi

Bu yıl 17-23 Temmuz tarihleri arasında altıncısı düzenlenen ve 14 farklı ülkeden 37 filmi sinema severlerle buluşturan Kıbrıs Arkeolojik, Etnografik ve Tarihsel Film Festivali (AEI), 23 Temmuz gecesi gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi.

Festival seçkisi içerisinde Kıbrıslı Türk yönetmenler tarafından hazırlanan üç film de izleyici ile buluşma imkanı buldu. Yönetmen Cemal Yıldırım tarafından hazırlanan “Sınırlar, Barikatlar ve Dostluklar” isimli belgesel, Besire Paralik tarafından hazırlanan “Overcoming” ve Mine Balman tarafından hazırlanan “Olivia” isimli filmler Kıbrıs filmleri seçkisinin içerisinde gösterildi.

23 Temmuz’da gerçekleştirilen ödül töreninde AEI Festivali’nin Yöneticisi Stavros Papageorgiou, ödülleri sahiplerine takdim etti. Asi Production tarafından 2022 yılında izleyiciye sunulan ve üç farklı nesilden Kıbrıslı kadınların dayanışma ve dostluk hikayesinin aktarıldığı “Olivia” isimli film, festivale katılan seyircilerin oylarıyla belirlenen seyirci ödülünün sahibi oldu. Yönetmen Mine Balman ödülü alırken gerçekleştirdiği konuşmasında, Kıbrıs’ta yakın geçmişte yaşanan tüm acı verici deneyimlere rağmen “Olivia”nın kendisine umut veren bir hikaye olduğunu ve bu hikayeyi herkesle paylaşmak için bu belgeseli hazırladığını söyledi.

En İyi Belgesel Ödülü: Dominique Regueme'nin yönettiği Sömürgeciliğin Gizli Çocukları, Fransa

AEI Özel Ödülü: Philippou Koutsaftis'in yönettiği ve Kyriakos Margaritis'in senaryosunu yazdığı Zakros, Yunanistan

En İyi Yönetmen Ödülü: Fredie Chan'in yönettiği The Dispute, Birleşik Krallık

En İyi Senaryo Ödülü: Philippou Koutsaftis'in yönettiği ve Kyriakos Margaritis'in senaryosunu yazdığı Zakros, Yunanistan

En İyi Fotoğraf Ödülü: Mehmet Fatih Güden'in yönettiği The Guardian, Türkiye

Kıbrıs Barış Ve Uzlaşma Ödülü: Besire Paralik’in yönettiği Overcoming, Kıbrıs

İzleyici Ödülü:

1. Olivia, Yönetmen Mine Balman, Kıbrıs

2. Hacısavva'nın Anısına, Yönetmen Paschalis Papapetrou, Kıbrıs