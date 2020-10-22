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9. Uluslararası Zeytin Karikatürleri Sergisi devam ediyor

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Covid-19 salgını sonucu Dünya’daki posta hizmetlerinin kısıtlı çalışmalarına rağmen, Corona’ya inat, 62 ülkeden 289 karikatürcünün 887 eser ile katıldığı yarışmanın sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.
9. Uluslararası Zeytin Karikatürleri Sergisi devam ediyor

Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından, 19. Zeytin Festivali çerçevesinde düzenlenen ve 62 ülkeden 288 katılımcının 886 eser ile katıldığı, 9. Uluslararası Zeytin Karikatürleri ve Mizah Sergisi, Girne Belediyesi Yeni Hizmet binası girişindeki salonda sergilenmeye devam ediyor.

Covid-19 salgını sonucu Dünya’daki posta hizmetlerinin kısıtlı çalışmalarına rağmen, Corona’ya inat, 62 ülkeden 289 karikatürcünün 887 eser ile katıldığı yarışmanın sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Ödül alanların ve dereceye girenlerin karikatürleri yılsonuna kadar Girne Belediyesi Yeni Hizmet binasında sergilenmeye devam edeceği kaydedildi.

9’ncu Uluslararası Karikatür Yarışması’na gönderilen eserler, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün onursal başkanlığında, M. Serhan Gazioğlu, Derman Atik, Musa Kayra, Selen Selışık ve Hüseyin Çakmak’tan oluşan seçici kurul üyeleri tarafından, 21 –25 Eylül 2020 tarihleri arasında, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde değerlendirilmişti.

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kültür ve Sanat konusunda Girne halkının gelişimine katkı koymak adına bu tür organizasyonlarda lokomotif görevinde bulunduklarını söyledi. Tüm halkın Girne Belediyesi Hizmet Binasında bu eserleri görebileceğini dile getiren Güngördü, Uluslararası bir yarışma olan 9. Zeytin Karikatürleri ve Mizah yarışmasının sonuçlanmasının ardından sergiyi yılsonuna kadar giriş katında sergileyeceklerini belirtti.

 

 

 

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