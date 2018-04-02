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9. Yafa Portakal Şöleni tamamlandı

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9. Yafa Portakal Şöleni tamamlandı
9. Yafa Portakal Şöleni tamamlandı

9. Yafa Portakal Şöleni dün çok güzel bir havada adına yakışır mükemmellikte Lefke Çarşı Merkezinde düzenlendi.

Lefke Atatürk Parkında başlayıp, Lefke Çarşısına kadar süren kortej yürüyüşünün ardından açılış kurdelesi kesildi.

Daha sonra şölenin açılış konuşmalarına geçildi.

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri adına Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Başkanı Sn Ahmet Hızlı, Belediye Başkanımız Sn Aziz Kaya , Lefke Kaymakamı Sn Halil Çorba ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sn Erkut Şahali konuşmalarını yaptı.

Belediye Başkanımız Sn Aziz Kaya yaptığı konuşmada Lefke’nin ''Yafa Portakalıyla'' özdeşleşmiş olduğuna dikkati çekerek, bu ürünün değerine vurgu yapmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Ayrıca 1 Nisan 1900 yılında kurulan Lefke Belediyesinin bugün 118 yaşında olduğunu kaydederek, etkinliğin böyle özel bir güne rastlamasının önemine işaret etti.
Konuşmaların ardından dans gösterileri ve konserler verildi.

Standalarda bölgeye has doğal meyveler, yiyecek içeçek ve el yapımı birçok ürün satışa sunuldu.

Gün boyunca süren festivalde, rehber eşliğinde Lefke turu ve, dalından portakal toplama etkinlikleri yapıldı

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