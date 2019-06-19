  • BIST 93.780
  • Altın 253,026
  • Dolar 5,8563
  • Euro 6,5593
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

AA ve TRT sitelerine erişim engeli

» »
Müslüman Kardeşler üyesi eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin dün mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin ardından, Mısır genelinde Anadolu Ajansı (AA) ve TRT'nin internet sitelerine erişim engellendiği iddia edildi.
AA ve TRT sitelerine erişim engeli

Müslüman Kardeşler üyesi eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin dün mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin ardından, Mısır genelinde Anadolu Ajansı (AA) ve TRT'nin internet sitelerine erişim engellendiği iddia edildi. 

Medyaradar'ın haberine göre, konuyla ilgili resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmazken, ülkede her iki kurumun da internet sayfalarına girilemediği ve mobil erişim de sağlanamadığı iddia edildi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mısır devlet televizyonu: Mursi’nin ölüm nedeni kalp krizi18 Haziran 2019 Salı 10:53
  • Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti17 Haziran 2019 Pazartesi 20:50
  • Mısır eski Cumhurbaşkanı Mursi öldü17 Haziran 2019 Pazartesi 19:46
  • BM Genel Sekreteri Guterres Kenya ve Somali'deki saldırıları kınadı17 Haziran 2019 Pazartesi 10:10
  • Sudan'da ölü sayısı '113'e yükseldi'07 Haziran 2019 Cuma 10:53
  • Sudan’da Özgürlük ve Değişim Güçleri darbecilerin seçim kararını reddetti05 Haziran 2019 Çarşamba 09:25
  • Kongo'daki Ebola salgınında ölü sayısı bini geçti: Yakınlarını kaybedenler mezar kazıcılara ve sağlık görevlilerine saldırıyor20 Mayıs 2019 Pazartesi 09:29
  • ABD'de dehşet veren olay: Hamile genç bir kadını boğarak öldürdü, karnından bebeğini aldı18 Mayıs 2019 Cumartesi 12:03
  • Mısır'ın 'muhalefeti yıldırmayı amaçlayan' şartlı salıverme yasası13 Mayıs 2019 Pazartesi 10:48
  • Somali'de Türk mühendise suikast12 Mayıs 2019 Pazar 20:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti