AA ve TRT sitelerine erişim engeli

Müslüman Kardeşler üyesi eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin dün mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin ardından, Mısır genelinde Anadolu Ajansı (AA) ve TRT'nin internet sitelerine erişim engellendiği iddia edildi.

Medyaradar'ın haberine göre, konuyla ilgili resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmazken, ülkede her iki kurumun da internet sayfalarına girilemediği ve mobil erişim de sağlanamadığı iddia edildi.