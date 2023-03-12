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Aaahh Belinda, 37 yıl sonra yeniden çekildi: Netflix için çekilen film 7 Nisanda gösterime girecek

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Tarihi ve klasik filmlerinin başında gelen Aaahh Belinda, 37 yıl sonra yeniden çekildi.
Aaahh Belinda, 37 yıl sonra yeniden çekildi: Netflix için çekilen film 7 Nisanda gösterime girecek

Türk sinemasının derin bir kriz yaşadığı 1970’lerin ikinci yarısı ve 80’lerin ilk döneminden sonra yeniden ayağa kalkmasını ve yeniden seyirciyle buluşmasını temsil eden tarihi ve klasik filmlerinin başında gelen Aaahh Belinda, 37 yıl sonra yeniden çekildi.

1986’da Atıf Yılmaz’ın yönettiği, Barış Pirhasan’ın yazdığı, Müjde Ar, Yılmaz Zafer, Macit Koper gibi isimlerin başrollerinde oynadığı, müziklerini Onno Tunç’un yaptığı film çok büyük bir başarı kazanmış, o yıl 23. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu olmak üzere toplam üç kategoride ödülün sahibi oldu.

Şimdi yeniden çekilen filmde Neslihan Atagül Dilara karakterine hayat veriyor, ona Necip Memili ve Serkan Çayoğlu eşlik ediyor. Deniz Yorulmazer’in yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı filmin yapımcılığını OGM Pictures üstleniyor. Netflix için çekilen film 7 Nisanda gösterime girecek.

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