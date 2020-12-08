AB Dışişleri Bakanlarının Dünkü Toplantısı Rum Basınında

Alithia gazetesi “AB Dışişleri Bakanlarından Türkiye’ye Net Mesaj- Durum Kötüleşti- Nihai Karar AB Liderleri Tarafından Alınacak- Hangi Önlemlere Karar Verileceği Sorusu” başlıklarıyla geniş yer verdiği haberinde “diplomatik bir kaynağın” dün gazetenin bir sorusuna verdiği yanıtta, herkesin önümüzdeki Cuma günü yapılacak olan AB Zirve Toplantısının Türkiye aleyhinde bazı önlemlere karar vermesini beklediğini; meselenin ise bu önlemlerin ne olacağı ve bunların “Türk meydan okumalarına yanıt verip vermeyeceği olduğuna” işaret ettiğini iletti.

Gazete zirve toplantısının başlamasından iki gün önce, zemin kazanmakta olduğu görülen senaryonun, bir kez daha Almanya’nın arabuluculuğuyla Türkiye aleyhinde hafif yaptırımlara ilişkin kararlar alınması olduğunu belirtti.

Türkiye aleyhindeki yaptırım dalgası yoğunlaşsa da son kararın AB liderlerine ve hakim olacak dengelere kaldığını yazan gazete, AB liderlerinin yaptırımlar uygulanıp uygulanmayacağına ve bunların hangi şekli alacağına karar vereceklerini ifade etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ise, Türkiye’ye dinamik bir yanıt verilmesini desteklediklerini kaydeden gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın “Türkiye’nin tavrının AB’nin tümü açısından bir meydan okuma olduğunu” söyleyerek, “Türkiye’ye karşı bir tepki verilmesi gerektiğini netleştirdiğini” ekledi.

Politis ise haberinde, AB’nin 27 üye devletinin dışişleri bakanlarının, Türkiye’nin, kendisine önerilen olumlu gündeme yanıt verme konusunda başarısız olduğu konusunda hem fikir olduklarını; sert yaptırımlar uygulanmasıyla ilgili olarak AB liderlerinin nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda ise farklı yaklaşımlar muhafaza ettiklerini kaydetti.

Gazete nihai kararların Avrupalı liderler tarafından 10-11 Aralık tarihlerinde alınacağını da ekledi.

Konuyla ilgili haberler Haravgi’de “Türkiye Meselesi 27 AB Liderinin Elinde- Kararlarla İlgili Erteleme Taktiğinin Devam Etmesi İhtimal Dışında Değil- Dendias: Türkiye Karşısında Bir Tepki Verilmesi Gerekir”, Politis’te “İlk Söz Liderlerde”, Fileleftheros’ta ise “Türkiye İçin Karar Zamanı- Önlemler Alınması İçin Top AB Liderlerinin Ayağında- Heiko Maas: Gerilim Diyaloğu Önledi” başlıklarıyla yer aldı.