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AB Rusya'ya yaptırımları 6 ay uzatıyor

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AB Rusya'ya yaptırımları 6 ay uzatıyor
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna’yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı aldı.

Brüksel’de devam etmekte olan AB Lider Zirvesi sırasında Twitter hesabından açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Rusya'nın Ukrayna’yı istikrarsızlaştırması nedeniyle AB'nin uygulamakta olduğu ekonomik yaptırımların uzatılmasına karar verildiğini bildirdi.

Tusk mesajında, "Anlaşma sağlandı. Rusya’nın Minsk Anlaşması'nı uygulamaktaki yetersizliği nedeniyle AB ekonomik yaptırımları uzatacak." ifadelerini kullandı.

Rusya, 18 Mart 2014'de Kırım Özerk Cumhuriyetini ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra Avrupa Birliği, ABD ve bazı ülkeler Rusya’ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

AB, Rusya’ya ekonomik yaptırımlar kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı. Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

Özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar, her 6 ayda bir uzatılıyor. Mevcut yaptırımların süresi 31 Temmuz 2017’de son buluyordu.

AB'nin mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan ilave yaptırımları da pek çok Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.

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