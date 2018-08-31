AB, yaz-kış saati uygulamasını rafa kaldırmak istiyor

Yaz saati uygulamasına yönelik olarak temmuz ayında yapılan anketin sonuçlarının belli olması sonrası AB, talepleri görmezden gelmeyerek uygulamanın kaldırılabileceğinin sinyalini verdi.

AB vatandaşlarının büyük bölümünün karşı çıktığı yaz-kış saati uygulamasının kaldırılması gündemde. Konu hakkında Alman ZDF televizyonuna açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, temmuzda düzenlenen bir ankete katılanların yüzde 80'inden fazlasının uygulamanın kaldırılması yönünde görüş bildirdiğini belirtti.

Finlandiya'nın yaptığı başvuru ile gündeme gelen tartışmaların odağındaki yaz-kış saati uygulamasını komisyona taşıyacağını belirten Junker, bir karar vermeleri gerektiğini vurgularken milyonlarca kişinin yaz saatinin yıl boyunca sürdürülmesinden yana olduğunu söyledi.

Uygulamanın mevcut hali ile devam etmesinden yana olanlar, yaz saati uygulamasının özellikle gençler, çocuklar ve yaşlılar üzerinde uzun vadede sağlık sorunları yaratabileceği endişesinde.

Uygulamanın sona ermesini isteyenler ise kış aylarında daha aydınlık bir sabaha uyanmanın ve akşam da daha fazla Güneş ışığı almanın trafik kazalarını önleyeceğini, enerji tasarrufuna olanak sağlayacağını kanısında.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler yaz-kış saati uygulamasından vazgeçmişti.