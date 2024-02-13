  • BIST 9179.99
  • Altın 2000.906
  • Dolar 30.7206
  • Euro 33.0992
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAİsrail Batı Şeria'da gece baskınları düzenledi

ABD Başkanı Biden seçim kampanyasını TikTok'a taşıdı

» »
ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için başlattığı kampanyasını sürdürmek için sosyal medya platformu TikTok'a adımını attı.
ABD Başkanı Biden seçim kampanyasını TikTok'a taşıdı

The Hill’ın haberine göre, Biden, "@bidenhq" adlı TikTok hesabında dün ilk defa video yayımlayarak seçim kampanyası için genç seçmenlerin ilgisini çekmeye çalıştı.

Biden, ülkenin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi "Super Bowl" konulu bir soru cevap videosu yayımladı.

Evinde Super Bowl izlerken oyunla ilgili soruları yanıtladığı 30 saniyelik videoda Biden, kendisi mi yoksa (eski ABD Başkanı Donald) Trump mı sorusunu gülerek "Şaka mı yapıyorsun? Biden!" diye yanıtladı.

NBC News'e konuşan Biden'ın seçim kampanyası danışmanları da Başkan'ın TikTok hesabının, uygulamanın en büyük kitlesini oluşturan gençleri seçmen olarak kazanma çabasının bir parçası olduğu değerlendirmesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail ateşkese 'hayır' dedi, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu gezisinden eli boş döndü08 Şubat 2024 Perşembe 19:11
  • NASA bütçe kesintileri nedeniyle 530 kişiyi işten çıkarıyor08 Şubat 2024 Perşembe 10:37
  • ABD’de ilk defa bir anne, oğlunun gerçekleştirdiği silahlı katliamdan ötürü suçlu bulundu07 Şubat 2024 Çarşamba 10:26
  • ABD'li Senatörler 118 milyar dolarlık Ukrayna, İsrail ve sınır reformu tasarısını görüşecek05 Şubat 2024 Pazartesi 23:05
  • El Salvador'da Devlet Başkanı Nayib Bukele, yeniden seçildiğini duyurdu05 Şubat 2024 Pazartesi 18:08
  • Biden: Üs saldırısına bugün karşılık vermeye başladık03 Şubat 2024 Cumartesi 14:29
  • ABD'de polis bir evin garajında eski nükleer füze buldu03 Şubat 2024 Cumartesi 13:49
  • Eski CIA çalışanı Joshua Schulte'a casusluk suçlamasıyla 40 yıl hapis cezası02 Şubat 2024 Cuma 12:31
  • ABD seçim anketleri: Trump az farkla Biden'ın önünde görünüyor02 Şubat 2024 Cuma 10:49
  • ABD’den Türkiye ve Lübnan’dan üç şirket ve bir kişiye Hizbullah’a yardım suçlamasıyla yaptırım01 Şubat 2024 Perşembe 18:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti