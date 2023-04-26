ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’a babalık davası açıldı

ABD Başkanı Joe Biden'ın avukat oğlu Hunter Biden'ın başı babalık davasıyla dertte... Eski bir striptizci, DNA testlerinin, dört yaşındaki kızının babası olduğunu ortaya çıkarması üzerine Hunter Biden'a dava açtı.

Eski bir striptizci olan Lunden Roberts, ABD başkanının oğluna, avukatlarının DNA testlerinin onun dört yaşındaki Navy adlı kızıyla ilişkisini kanıtladığını söylemesi üzerine dava açtı.

53 yaşındaki Hunter Biden ayrıca, yurt dışında milyonlarca dolar kazanmak için soyadını kullanarak ticaret yaptığını iddia eden Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler tarafından da soruşturuluyor.

Eski bir striptizci olan Lunden Roberts, Hunter Biden’a, çocuğunun babası olduğu iddiasıyla dava açtı…

Hunter’ın bilgisayarı, babasının 2020 başkanlık kampanyası sırasında önemli bir sorun yarattı. Eski istihbarat yetkilileri, “korkunç” resimlerin yanı sıra iş anlaşmalarını detaylandıran bilgiler içeren bilgisayarın bir Rus dezenformasyon girişimi olduğunu söylemişti.

Delaware'deki bir bilgisayar tamircisinde bulunan dizüstü bilgisayar, Hunter’ın uyuşturucu kullanırken ve seks işçileriyle birlikteyken çekilmiş resimlerini içeriyordu, ancak Joe Biden’a daha çok zarar verecek şekilde, bazı iş anlaşmalarının ayrıntılarını da içeriyordu.

JOE BIDEN İDDİALARI REDDETTİ

Ancak daha sonra dizüstü bilgisayarın gerçek olduğu kanıtlandı ve Cumhuriyetçiler ile Donald Trump, medyanın bazı kesimlerini, sosyal medya şirketlerinin yardımıyla Joe Biden’ın kampanyasını korumak için olayı bastırmaya çalışmakla suçladı.

Hunter, Joe Biden’ın 2024’teki seçim kampanyasını resmen başlatırken başkan için de bir “sorun” olmaya devam ediyor ve Cumhuriyetçi adaylığı kazanan kişi tarafından hedef alınacağına da kesin gözüyle bakılıyor.

Hunter Biden…

Mayıs 2014’te, babasının başkan yardımcısı olduğu sırada Hunter Biden, yılda 1 milyon dolar kazandığı Ukraynalı gaz şirketi Burisma’nın yönetim kuruluna katıldı. New York Post’un bildirdiğine göre, dizüstü bilgisayarda Burisma’daki bir yöneticiden Hunter’a kendisini babasıyla tanıştırdığı için teşekkür eden bir e-posta vardı.

DAVALARA GELMESİ EMREDİLDİ

Hunter’ın bir iş ortağından gelen 2017 tarihli bir e-posta da, Çin askeri istihbaratıyla bağlantılı olduğu bildirilen Şanghay’daki bir enerji şirketiyle yapılan “geçici anlaşmayı” ayrıntılarıyla anlatıyordu.

Joe Biden, oğlunun iş anlaşmalarına karıştığını reddetti.

Açılan babalık davasındaki yargıç da, Hunter’ın nafaka ile ilgili gelecekteki tüm duruşmalara katılmasını emretti ve yokluğunun davaya “müdahale ettiğini”, “basit noktaları aşmanın çok uzun sürdüğünü” söyledi.

Geçen hafta ABD medyasında, federal savcıların, başkanın oğlunu vergi suçları ve silah satın almakla ilgili suçlamayı düşündükleri de bildirildi.