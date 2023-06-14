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ABD enflasyon rakamları açıklandı

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ABD mayıs ayı tüketici enflasyonu beklentilere yakın gelerek yıllık bazda yüzde 4, aylık bazda ise yüzde 0,1 oldu.
ABD enflasyon rakamları açıklandı

ABD'de yıllık tüketici enflasyonu mayısta beklentilerin çok az altında kalarak yüzde 4 oldu. Ülkede aylık tüketici enflasyonu yüzde 0,1 ile beklentilere paralel geldi. Çekirdek TÜFE ise 5,2 ile beklentilere yakın seyretti.

Piyasalarda tüketici enflasyonunun mayısta yıllık bazda yüzde 4,1’e, aylık bazda yüzde 0,1’e gerilemesi bekleniyordu. Çekirdek TÜFE’nin ise yıllık yüzde 5,3 olması bekleniyordu.

ABD’de enflasyon nisanda yıllık yüzde 4,9 olarak beklentinin altında açıklanmıştı. Enflasyon nisanda 2 yılın en düşük seviyesine inmişti.

ENERJİ FİYATLARI GERİLEDİ

Mart 2021’den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Mayıs ayında enerji fiyatları önceki aya göre, yüzde 3,6 düşerken, gıda fiyatları yüzde 0,2 yükseldi. 12 aylık dönemde enerji fiyatları yüzde 11,7 azalırken, gıda 1fiyatlarında artış yüzde 6,7 oldu.

Verinin beklentilere paralel gelmesi nedeniyle varlık fiyatlarında büyük hareketler görülmedi.

ALTIN VE DOLARDA SON DURUM

Verinin açıklanmasından önce ons başına 1959 dolar olan altın fiyatları verinin açıklanmasının ardından 1970 doları görse de 15.45 itibariyle hızla 1963 dolar seviyesine geriledi.

ABD dolarını belli başlı kurlara karşı ölçen  dolar endeksi 103,32 seviyesinden 103, 16 seviyesine geriledi. Verinin açıklanmasından önce 1,0794 seviyesinde olan Euro/dolar paritesi 1,0810 seviyesine kadar yükseldi.

Verinin açıklanmasından önce 26 bin 233 seviyesini gören Bitcoin, verinin ardından 26 bin 400 seviyesine yükselse de saat 15.45 itibariyle 26 bin 125 dolar seviyesine geriledi.

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