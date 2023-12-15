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SON DAKİKAİsrail: ABD ile anlaşmazlıklar mevcut, Gazze'de ateşkes olmayacak

ABD, Gazze'nin kontrolünü Abbas'a devretme arayışında

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Savaş sonrası Gazze'nin güvenlik kontrolünün Mahmut Abbas liderliğindeki yönetime devredilmesi seçeneği, son haftalarda sıklıkla gündeme geliyor.
ABD, Gazze'nin kontrolünü Abbas'a devretme arayışında

Orta Doğu'da bulunan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından cuma günü de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geliyor. 

Görüşmede Gazze'deki savaş sonrası durumun ele alınacağı bildirildi. 

Üst düzey bir ABD'li yetkiliye göre savaş sonrasına ilişkin yeni düzenlemeler arasında Hamas'ın 2007'de bölgeyi ele geçirdiği sırada kentten çıkardığı Abbas'a bağlı Filistin güvenlik güçlerinin yeniden faal hale getirilmesi de yer alabilir.

Kentin kontrolünün Abbas liderliğindeki yönetime devredilmesi seçeneği, son haftalarda sıklıkla gündeme geliyor. 

Ancak Filistin güvenlik güçlerinin Gazze'de üstleneceği herhangi bir rolün, Gazze'de ucu açık bir varlık sürdürmek isteyen İsrail'in güçlü muhalefetiyle karşılaşabileceği öngörülüyor.

Netanyahu, Batı Şeria merkezli bir özerk hükümet olan ve uluslararası kamuoyunun desteğini arkasına alan Abbas liderliğindeki Filistin yönetiminin savaş sonrası Gazze'de bulunmasına, bir dayanak noktası oluşturmasına izin vermeyeceğini belirtiyor. 

Washington'dan İsrail'e: Operasyonların yoğunluğunu düşür

Jake Sullivan perşembe günü, İsrailli liderlerle savaşın yoğun çatışma aşamasının sona erdirilmesi için bir zaman çizelgesi üzerine konuştu.

AP haber ajansına göre Joe Biden yönetimi, Tel Aviv'e, İsrail'in sivil kayıpları azaltmadaki isteksizliği ve Gazze'nin geleceğine ilişkin planları konusunda rahatsızlıklarını iletti. 

Sullivan İsrailli muhataplarına, Washington'ın, Gazze saldırılarının "yüksek değerli hedeflere odaklanan daha düşük yoğunluklu operasyon biçimine kaydırılması" yönündeki talep ve görüşlerini aktardı. 

Bununla birlikte Beyaz Saray, bir yandan silah sevkiyatı diğer yandan diplomatik koruma ile İsrail'e güçlü şekilde destek vermeyi sürdürüyor.

Bu arada Ramallah'ta gerçekleşmesi öngörülen görüşmede Jake Sullivan'ın Filistin lideri Mahmud Abbas'a nasıl bir teklifte bulunacağı ve Abbas'ın ne diyeceği henüz bilinmiyor.

Ancak bölge uzmanlarına göre, Abbas'tan ziyade Gazze merkezli Hamas ve diğer silahlı grupların savaş sonrası planlara nasıl tepki vereceği önemli. Zira kendilerini dışlayan bir plana izin vermeyecekleri sanılıyor.

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