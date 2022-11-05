ABD ile Rusya arasında şimdi de ‘penis’ krizi çıktı

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın Suriye'de Rus üssü yakınlarında gökyüzünde çizdiği penis gündem oldu. Yabancı basın olayın Rus üssü yakınlarında gerçekleşmesine dikkat çekerken, ABD Hava Kuvvetleri'nden olayla ilgili resmi açıklama geldi.

Suriye’de bir Rus üssünün yakınında uçan ABD Hava Kuvvetleri’ne ait KC-135 hava aracının çizdiği rota gündem oldu.

Uçuş meraklıları, uçakların harita üzerinde canlı ilerleyişlerini gösteren FligtRadar24 programında ABD’li Hava Kuvvetleri pilotunun Rus üssü yakınında ‘penis’ çizdiği anları yakaladı.

Hafta içi, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait KC-135 hava aracının uçuş radarlarında garip bir konfigürasyon bıraktığını fark etti.

FlightRadar24’e göre uçak, Kıbrıs ve Lübnan arasında Suriye’de Rusların üssünün bulunduğu bölge yakınlarında izlediği rota ile penis görüntüsü oluşturdu.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, ABD’den resmi açıklama geldi.

ABD Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yüzbaşı Ryan Goss yaptığı açıklamada, olayın ‘kasti’ olmadığını söyledi. Goss, “Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren KC-135 Stratotanker (RAKE71), görev sırasında birden fazla farklı uçuş rotasında ilerledi. Bu ayarlamalar ve hareketler özellikle yapılmış gibi görünüyor olabilir. Ancak pilotun da birimimizin de böyle bir niyeti yok. Biz bunu araştırmaya devam ederken, USAFE-AFAFRİKA, AMC [Hava Hareketliliği Komutanlığı] ve Hava Kuvvetleri, en yüksek profesyonellik ve havacılık standartlarını korumaya devam edecek.” dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Hava Hareketlilik Komutanlığı’nın üst düzey sözcüsü Hava Kuvvetleri Albay Damien Pickart da gazeteye, ajansın olayla ilgili ayrıntılar için mürettebatı sorguya çektiğini, ancak uygunsuz hareket ettiklerine inanmadığını söyledi.

Bir uçuş uzmanı Times gazetesine yaptığı açıklamada, ‘Genellikle sadece uzun bir oval olan, tekrar tekrar tekrarlanan bir yakıt ikmali görevindeydiler…. bu yüzden testisler de eklendi.” dedi.

Ancak görüntülerin gündem olması ile dış basın olayın yeni bir ‘krize neden olabileceğini’ ve Rusya’nın bu ‘kasıtsız çizilen rotadan’ rahatsız olabileceğini yazdı. İngiliz basınında, haber ‘Rusya’yla dalga geçtiler’ şeklinde kendine yer bulurken, ABD basını da olayın Rus üssü yakınlarında gerçekleştiğine dikkat çekti.