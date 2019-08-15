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ABD polisi, davetli olmadığı düğünlere gidip hediyeleri çalan kadını arıyor

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ABD’de polis, Teksas eyaletinin güneyinde geçen aralık ayından beri, en az dört düğüne davetsiz misafir olarak gidip nakit para, düğün hediyesi ve hediye çeklerini çalan kadını arıyor.
ABD polisi, davetli olmadığı düğünlere gidip hediyeleri çalan kadını arıyor

Polisten yapılan açıklamada kadının kimliği belirtilmedi ancak bir düğünden çaldığı hediye kartını bir mağazada kullanırken çekilen görüntüsü paylaşıldı. Kadının izinin bulunarak yakalanmasına yardım edecek kişiye 4 bin dolar (22 bin 340 lira) ödül verileceği açıklandı.

Açıklamada, “Lütfen tanıyorsanız, nerede olduğunu biliyorsanız yardım edin. Bir başka çiftin daha düğününü mahvetmesine izin vermeyelim” dendi.

Düğün organizasyonu yapan bir şirketin yöneticisi Rhonda Hollon ise “Yaz boyunca düzenlenen davet ve düğünlerde böyle şüpheli, davetsiz kişilere rastlıyoruz ancak hırsızlık olması bizim için de yeni bir durum. Polisin paylaştığı görüntüdeki kişiyi de gördük” dedi.

Kadının ‘kurbanlarından’ olan Andy ve Brittany Flores, balayından döndükten sonra düğünlerinden yüzlerce dolar nakit para ve binlerce dolarlık hediye çeki çalındığını fark ettiklerini söyledi. “Çok üzgünüz, en mutlu dönemimizi kabusa çevirdi” diyen çift, polisin kadını bulacağını umduklarını belirtti.

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