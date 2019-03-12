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ABD şaşırdı: Küba, 'gerçek emperyalist güç'

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yıllardır türlü yollarla saldırdıkları sosyalist Küba'yı bu kez de 'gerçek emperyalist güç' olarak tanımladı.
ABD şaşırdı: Küba, 'gerçek emperyalist güç'

ABD Dışişleri Bakanlığında basın brifingi düzenleyen Pompeo, Venezuela'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Pompeo, Küba ve Rusya'nın, Maduro'ya olan desteğine değinerek, Maduro'ya verilen desteklerin, ülke genelinde ekonomik krizin daha da büyümesine sebep olduğunu ileri sürdü.

Sosyalist Küba'yı "gerçek emperyalist güç" olarak tanımlayan Pompeo, Küba hükümetinin Maduro hükümetine askeri ve siyasi açıdan büyük destek verdiğini, bunun karşılığında ucuz Venezuela petrolü aldığını savundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Pompeo, Maduro'nun etrafındaki koruma ve danışmanlarının bile Küba hükümetine bağlı olduğunu ileri sürerek, "Küba, Maduro rejimine sarsılmaz bir destek veriyor. ABD ve 50 devlet tarafından desteklenen geçici Başkan Juan Guaido için 'ABD'nin kuklası' diyen Küba'dır. Venezuela'daki gizli polis ve işkence uzmanlarını yetiştiren ve Venezuela siyasetinde büyük etkisi olan Küba'dır. Küba ve Maduro ortaklığı cehennemde yapılmış bir eşleşmedir" değerlendirmesini yaptı.

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