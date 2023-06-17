ABD Senatörü Ted Cruz, eski bir büyükelçiyi Hizbullah'ı desteklemekle suçladı

Ted Cruz, Elizabeth Richard'ın Dışişleri Bakanlığı'nda terörle mücadele koordinatörü olarak atanmasını, onun Lübnan'daki siciline atıfta bulunarak eleştirdi.

Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Dışişleri Bakanlığı'nın terörle mücadele koordinatörlüğü görevine aday gösterdiği eski ABD Lübnan büyükelçisi Elizabeth Richard'ı, Washington'ın terörist olarak sınıflandırdığı Hizbullah milislerini desteklemek ve finanse etmekle suçladı.

Üst düzey yetkililerin atamalarını onaylayan Senato'da bir konuşma yapan Cruz, oklarını, 2016-2020 yılları arasında Lübnan büyükelçisi olduğu sırada Hizbullah ile ilişkisi nedeniyle bu pozisyonu üstlenmek için yetersiz gördüğü Richard'a yöneltti.

Cruz, yaptığı konuşmada: "Dışişleri Bakanlığı'ndaki bu pozisyon önemlidir ve nitelikli bir kişi tarafından doldurulmalı ve dünyanın her yerinde Amerikalıları hedef alan teröristlere karşı kullanılmalıdır. Ne yazık ki Bayan Richard'ın sicili, onu pozisyon için tamamen yetersiz kılıyor." ifadeleriini kullandı

Kongre'deki konuşmasının bir bölümünün videosuna eklediği bir tweet'te Cruz, eski Lübnan büyükelçisini "Hizbullah'a ve onunla bağlantılı gruplara faaliyetlerinde alan açmak ve hatta finanse etmekle" suçladı.

Cruz, sözlerine devamla: "Bayan Richard Lübnan'dayken ne yaptı? İç Güvenlik Güçlerini Amerika vatandaşlarının vergi parasıyla finanse edecek ve destekleyecek politikalar için baskı yaptı. Lübnan'daki İç Güvenlik Güçlerinin devletin resmi bir aygıtı olduğunu belirten Cruz, "Amerikan vergileriyle finanse edilen İç Güvenlik Güçleri Akademisi'nin inşasını bile denetledi" dedi.

Cruz konuşmasında, Richard'ın 2020'de Lübnan'da tutuklanan ve İsrail adına cinayet ve ajanlık suçlarından Askeri Mahkeme'de yaklaşık altı ay yargılanan Lübnanlı-Amerikalı Amer el-Fahuri'nin davasını ele alış biçimine değindi. Önce Amerikan baskısı onu serbest bırakma kararı almayı başardı ve ardından özel uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer edildi. Tutuklandığı sırada kanser hastası olan Fahuri'nin sağlık durumu kötüleşti ve Amerika'ya döndükten 5 ay sonra hayatını kaybetti.

Biden, 2022'nin sonlarında Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörlüğünü devralması için Richard'ı aday gösterdiğinde, Fahuri ailesi Fox News'e yaptığı açıklamada, bu karar karşısında duydukları şoku şöyle dile getirdi: "Büyükelçi Richard döneminde ABD Büyükelçiliği, Hizbullah'ın desteklediği Lübnan hükümetine hizmet etmek yerine bir Amerikan vatandaşının hayatına öncelik vermiş olsaydı, babamız bugün yaşıyor olurdu."

Cruz, Richard'ın bu meseleyle başa çıkamadığını düşünürken, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 2020'nin başlarında Bağdat'ta öldürülmesinin ardından Beyrut'taki ABD büyükelçiliğini korumak için gönderilen ABD güçlerini geri gönderme kararına da değindi.

Cruz, Politico tarafından hazırlanan ve Richard'ın askerleri ABD Dışişleri Bakanlığı'na dönmeden geri gönderme kararı alarak, büyükelçiliğin güvenliğini tehlikeye attığını ortaya koyan bir rapora atıfta bulunarak şunları dile getirdi: "Büyükelçiliğe yönelik tehditlere ve orada çalışan Amerikalıların hayatlarını koruma görevine rağmen, Bayan Richard büyükelçiliği açıkta ve savunmasız bıraktı, çünkü politikası Hizbullah ile mücadeleden kaçınmaktı."

Beyaz Saray veya Richard'dan Cruz'un suçlamalarına ilişkin herhangi bir yorum veya yanıt gelmedi.

Elizabeth Richard, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda yaklaşık 30 yıl görev yapmış, 2016 yılında ABD'nin Lübnan Büyükelçisi olarak atanan ve 2020 yılına kadar bu görevi sürdüren Amerikalı bir diplomattır. Şarku’l Avsat’ın Independen Arabiadan çevirdiği habere göre Richard bundan önce, yaklaşık üç yıl ABD Yardım İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüttü ve ayrıca 2010'dan 2013'e kadar Yemen'deki ABD Misyonu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.