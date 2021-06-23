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ABD Senatosu, Yunanistan'a Yapılacak Askeri Yardımı Onayladı

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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Yunanistan'a yönelik askeri malzeme ve eğitim yardımını ön gören yasa tasarını oy birliği ile onayladı.
ABD Senatosu, Yunanistan'a Yapılacak Askeri Yardımı Onayladı

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Yunanistan'a yönelik askeri malzeme ve eğitim yardımını ön gören yasa tasarını oy birliği ile onayladı.


ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi , Komite Başkanı Demokrat Bob Menendez ve Komite Üyesi Cumhuriyetçi Marco Rubio tarafından 9 Haziran'da sunulan ve "ABD- Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık Kanunu" başlıklı yasa tasarısını oyladı.


Söz konusu tasarı, komitedeki tüm senatörlerin onayını alarak, oylanması için Senato Genel Kuruluna gönderildi.
Senatonun da onayını alması durumunda tasarı, önce Temsilciler Meclisi Genel Kurulunun ardından da ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulacak.


TASARIDA NE VAR?
Yunanistan ordusunun modernleşme sürecine ve Rusya yapımı ekipmanlardan uzaklaşan geçiş sürecine yönelik yardım yer alıyor. Aynı zamanda 2022-2026 mali yıllarında Yunanistan'a yıllık 1,8 milyon dolar değerinde uluslararası askeri eğitim desteği sağlanması ön görülüyor.


ABD'nin, Yunanistan'a silah alımı için doğrudan kredi vermesine de imkan tanıyan tasarıda, Yunanistan'ın sipariş verdiği F-35 uçaklarının teslimatı için de yetki veriliyor.


Aynı zamanda tasarıda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, Yunanistan ve ABD arasında bir parlamentolar arası grup kurulması da söz konusu.

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