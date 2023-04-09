ABD Türkiye'nin Rusya ile ticaret verilerinin düşmesini bekliyor: 'Takipteyiz'

ABD Dışişleri Bakanlığı Yaptırımlar Koordinasyon Ofisi Başkanı James O'Brien, G7 ülkelerinin baskısı üzerine, Türkiye’nin yaptırım uygulanan Batı mallarının Rusya'ya geçişini durdurmayı kabul ettiğini söyledi. O’Brien, Washington'un Ankara'nın Moskova ile ticaret verilerini, düşüş beklentisiyle takip edeceğini vurguladı.

VOA Türkçe'nin aktardığına göre ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi James O'Brien, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada Türk yetkililerin, yaptırım uygulanan malların Rusya'ya yeniden ihracatına yasak getirdiklerini çeşitli hükümet ve kurumlarla "çok açık" bir şekilde paylaştıklarını söyledi.

Ancak O’Brien, Washington'un bu değişimin etkisini henüz görmediğini söyledi.

"Bunu görmemiz biraz zaman alacak. Mart ve Nisan aylarındaki ticaret verilerini göreceğiz ve bu ticaretin dramatik bir şekilde düştüğünü görmeyi bekleyeceğiz" diyen Amerikalı yetkili, tek önemsediğinin bu rakamlar olduğunu kaydetti.