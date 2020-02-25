  • BIST 114.036
  • Altın 326,931
  • Dolar 6,1503
  • Euro 6,6643
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAGürkut, koronavirüsten korunma önlemlerini yineledi

ABD Ve Hindistan, 3 Milyar Dolarlık Savunma Anlaşması Yaptı

» »
ABD Ve Hindistan, 3 Milyar Dolarlık Savunma Anlaşması Yaptı
ABD Ve Hindistan, 3 Milyar Dolarlık Savunma Anlaşması Yaptı

 ABD Başkanı Donald Trump ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkelerinin 3 milyar dolarlık Amerikan helikopteri ve diğer teçhizat satışını içeren bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

İki günlük resmi ziyaret için Yeni Delhi'de bulunan ABD Başkanı Trump ve Hindistan Başbakanı Modi ortak basın açıklaması yaptı.

Ziyaretinin "verimli" geçtiğini söyleyen Trump, "İki ülke, her zaman ortak değerler ışığında dost olmuştur." dedi.

Trump, kapsamlı bir ticaret anlaşması elde etmeye odaklandıklarını belirterek, her iki ülkenin de adil ve mütekabil ikili ticaret anlaşmalarının oluşturulmasında ilerleme kaydettiğini söyledi.

Karşılıklı iş birliğine yönelik önemli adımlar attıklarının altını çizen Trump, "Bugün Hindistan'ın 3 milyar doları aşkın değerdeki, dünyanın en iyileri olan, Apache ve MH-60 Romeo helikopterlerini de içeren Amerikan askeri teçhizatını satın aldığı anlaşmalarla savunma iş birliğimizi geliştirdik. Bunlar, ortak savunma kapasitemizi artıracak." diye konuştu.

Hindistan Başbakanı Modi ile terörle mücadele konusunda da mutabık kaldıklarını vurgulayan Trump, "ABD, bu çabayı sürdürürken Pakistan ile de topraklarındaki teröristlerin üstüne gidilmesi konusunda verimli bir şekilde çalışıyor." şeklinde konuştu. 

Trump, ziyarette güvenli bir 5G kablosuz ağ teknolojisinin önemine değindiklerini ve bu teknolojinin özgürlük, ilerleme ve refah için bir araç olmasına duyulan ihtiyacı da ele aldıklarını kaydetti.

Hindistan'a gösterdiği misafirperverlik için teşekkür eden Trump, "ABD-Hindistan ortaklığı en güçlü döneminde." dedi.

"SAVUNMA BAĞLARIMIZIN GÜÇLENDİRİLMESİ ORTAKLIĞIMIZIN ÖNEMLİ BİR YÖNÜDÜR"

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD Başkanı Donald Trump ve heyeti ile ABD ve Hindistan ortaklığının savunma ve güvenlik, enerji stratejik ortaklığı, ticaret veya halklar arasındaki bağlar gibi önemli yönlerini tartıştıklarını belirterek, "Hindistan ve ABD arasındaki savunma bağlarının güçlendirilmesi ortaklığımızın önemli bir yönüdür. Hindistan ve ABD arasındaki özel ilişkinin en önemli temeli insanların temas kurmasıdır. Profesyoneller, öğrenciler, ABD'deki Hint diasporasının buna büyük katkısı var." ifadelerini kullandı. 

İç güvenlik anlaşmasının iki ülke arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğini kaydeden Modi, "Biz (ABD ve Hindistan) terör faillerinin suçu üstlenmelerini sağlama çabalarını destekledik." dedi. 

Modi, Hint kuvvetlerinin eğitim tatbikatlarının çoğunu ABD kuvvetleri ile yaptığını anımsatarak, "Savunma üreticilerimiz birbirlerinin tedarik zincirlerinin bir parçası haline geliyor. Ülke güvenliğimizi artırmak ve uluslararası terörizmle mücadele etmek için iş birliğini artırıyoruz." şeklinde konuştu.

Ticaret bakanlarının ticaret konusunda olumlu görüşmelerde bulunduğunu dile getiren Modi, "(Donald Trump) İkimiz de heyetlerimizin bu ticaret görüşmelerine hukuki şekil vermesi gerektiğine karar verdik. Ayrıca büyük bir ticaret anlaşması için müzakereler açmayı kabul ettik." değerlendirmesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin’de Kovid-19 nedeniyle can kaybı 2 bin 444’e ulaştı23 Şubat 2020 Pazar 10:42
  • Afganistan'da Son 5 Yılda 4 Milyon Kişi Evlerinden Oldu22 Şubat 2020 Cumartesi 12:15
  • Afgan güvenlik güçlerine Taliban'a operasyonları durdurma talimatı22 Şubat 2020 Cumartesi 11:14
  • Güney Kore'de koronavirüsün yayılmasından bir tarikat sorumlu tutuluyor, tarikat lideri salgın için 'şeytan işi' dedi21 Şubat 2020 Cuma 19:51
  • Rusya'dan Türkiye'ye videolu çağrı: Suriye'deki teröristlere destek ve silah vermeyi durdurun20 Şubat 2020 Perşembe 19:02
  • BM’de Asya’nın Sorunları Ve Potansiyeli Ele Alındı20 Şubat 2020 Perşembe 10:08
  • Afganistan Cumhurbaşkanı adayı Abdullah seçim sonuçlarını kabul etmedi: "seçimi biz kazandık"19 Şubat 2020 Çarşamba 11:00
  • Hindistan'da Trump'ın Ziyareti Öncesi Gecekonduların Önüne Duvar Örüldü19 Şubat 2020 Çarşamba 10:41
  • Lavrov: ABD yönetimi, Avrupa, Asya ve Pasifik Okyanusu'na füze konuşlandırmak için zemin hazırlıyor17 Şubat 2020 Pazartesi 19:24
  • Alibaba'dan COVİD-19'dan etkilenen şirketlere 2,86 milyar dolar borç17 Şubat 2020 Pazartesi 19:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti