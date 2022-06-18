ABD’de 5 yaş altı çocuklara Covid-19 aşısına onay geldi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) aşı tavsiye kurulu Moderna ve Pfizer'in 5 yaşın altındaki çocuklar için mRNA aşısına yeşil ışık yaktı.

Moderna’nın iki doz aşısı 6 ay ile 5 yaş arası çocukları, Pfizer’in üç doz aşı ise 6 ay ila 4 yaş arası çocukları kapsayacak. Bu yaş grubunda 20 milyon çocuğun bulunduğu belirtiliyor. Aşı gelecek hafta piyasaya çıkacak.

Hem Pfizer’in hem de Moderna’nın çalışmaları, virüsün Omicron varyantının, tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi, küçük çocuklarda semptomatik enfeksiyonu önlemek için aşıların gücünü büyük ölçüde körelttiğini gösterdi.

Pfizer, aşısının iki dozunun hastalığı önlemede yalnızca yüzde 28, üç dozun ise yüzde 80 etkili olduğunu belirtildi.

Moderna’nın aşısı, 6 aylıktan 2 yaşına kadar olan çocuklarda yaklaşık yüzde 51 ve 2 ila 5 arasındaki çocuklarda yüzde 37 oranında etkili.