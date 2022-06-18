  • BIST 2.533,33
  • Altın 1024.437
  • Dolar 17.3242
  • Euro 18.1758
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAFaydalarını duyunca her gün içmek isteyeceksiniz!

ABD’de 5 yaş altı çocuklara Covid-19 aşısına onay geldi

» »
ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) aşı tavsiye kurulu Moderna ve Pfizer'in 5 yaşın altındaki çocuklar için mRNA aşısına yeşil ışık yaktı.
ABD’de 5 yaş altı çocuklara Covid-19 aşısına onay geldi

Moderna’nın iki doz aşısı 6 ay ile 5 yaş arası çocukları, Pfizer’in üç doz aşı ise 6 ay ila 4 yaş arası çocukları kapsayacak. Bu yaş grubunda 20 milyon çocuğun bulunduğu belirtiliyor. Aşı gelecek hafta piyasaya çıkacak.

Hem Pfizer’in hem de Moderna’nın çalışmaları, virüsün Omicron varyantının, tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi, küçük çocuklarda semptomatik enfeksiyonu önlemek için aşıların gücünü büyük ölçüde körelttiğini gösterdi.

Pfizer, aşısının iki dozunun hastalığı önlemede yalnızca yüzde 28, üç dozun ise yüzde 80 etkili olduğunu belirtildi.

Moderna’nın aşısı, 6 aylıktan 2 yaşına kadar olan çocuklarda yaklaşık yüzde 51 ve 2 ila 5 arasındaki çocuklarda yüzde 37 oranında etkili.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Amber Heard - Johnny Depp davası: Heard karar sonrası ilk kez konuştu14 Haziran 2022 Salı 13:48
  • Google mühendisinden yapay zeka sohbet robotuyla ilgili ilginç iddia14 Haziran 2022 Salı 13:36
  • ABD'de artan hava sıcaklığı için uyarı14 Haziran 2022 Salı 13:10
  • Californiya'da kırmızı alarm!14 Haziran 2022 Salı 12:17
  • Dr. Öz’ün göçmen açıklaması sosyal medyada gündem oldu13 Haziran 2022 Pazartesi 17:08
  • ABD Senatosu,silah düzenlemesi yasası konusunda anlaştı13 Haziran 2022 Pazartesi 09:42
  • ABD’de silahlı saldırılar protesto edildi12 Haziran 2022 Pazar 12:06
  • ABD Başkanı Biden’dan mültecileri İspanya’ya gönderme planı11 Haziran 2022 Cumartesi 17:15
  • ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı!10 Haziran 2022 Cuma 21:13
  • ABD Kongre baskını: Bugün başlayan duruşmalar hakkında bilinmesi gerekenler10 Haziran 2022 Cuma 12:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti