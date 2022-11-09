ABD’de kritik seçimde Dr. Öz kaybetti

ABD’de Senato’nun üçte biri olan 35 koltuğu ve Temsilciler Meclisi’nin ise 435 koltuğunun tamamı için yapılan ara seçimlerde oylar sayılmaya devam ediyor.

Oylar sayılırken bütün gözler Senato için kritik bir öneme sahip olan Pennsylvania eyaletinde. Seçimlerde Senato'da çoğunluğunun kimde olacağını özellikle, Pennsylvania ve Georgia'daki sonuçlar belirleyecek. Mevcut düzende Senatoda 50 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat senatör bulunuyor. 51 senatör sayısına ulaşan taraf, Kongrenin bu kanadında çoğunluğun da sahibi olacak.

YÜZDE 1 FARK VAR

Pennsylvania’da Cumhuriyetçilerin adayı medyatik doktor Mehmet Öz ile Demokrat rakibi John Fetterman arasındaki makas da oylar sayıldıkça açılmaya devam ediyor. New York Times’ın paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre Fetterman şu ana kadar sayılan oyların yüzde 49.3’ünü alırken Dr. Öz’ün oy oranı ise yüzde 48.3’te kaldı.

New York Times, “En iyi tahminimiz Fetterman’ın bu seçimi kazanacağı” ifadesiyle gelişmeye yer verirken, oyların sayıldığı yerlere bağlı olarak bu sonuca vardıklarını da duyurdu. Seçim gününden önce posta yoluyla gönderilen oyların sayımına başlanmadığı için ise resmi sonuçların birkaç gün sonra yayınlanabileceği belirtildi.

Öte yandan Fox News de Fetterman’ın Dr. Öz’ü seçim yarışında geride bıraktığını duyurdu. İngiliz haber ajansı Reuters’ın son dakika ibaresiyle aktardığı haberde de Fetterman’ın Dr. Öz Senato yarışında yendiği açıklandı.

Fetterman, Pensilvanya’da geçerli oyların yüzde 49,5’ini, Mehmet Öz ise oyların yüzde 48,1’ini alarak yarışı ikinci sırada tamamladı.

Fetterman da kişisel Twitter hesabından bir açıklama yayınladı. Fetterman, “Resmileşti. Pennsylvania’nın yeni senatörü ben olacağım. Pennsylvania halkına güvendik ve bizi yüz üstü bırakmadılar. Biz de onları yüz üstü bırakmayacağız. Teşekkürler” dedi.

OYLAMA 2 YILDA BİR YAPILIYOR

ABD halkı 2 yılda bir 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 koltuk için sandık başına gidiyor.

Bu yıl, Senatodaki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat seçimlere girmedi.