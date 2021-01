Meksika'da Ocak 2016'da yakalanmasının ardından yetkililer tarafından ABD'ye iade edilen "El Chapo" lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman Loera, yeniden Meksika'da yargılanmak için temyiz başvurusuna hazırlanıyor.

Yaklaşık 5 yıldan bu yana ABD'deki bir hapishanede tutulan Guzman, 17 Temmuz 2019'da "ömür boyu" hapse mahkum edilmesinin ardından "ABD'ye iadesinin yasa dışı olduğuna" dair hukuki iddiasını sürdürüyor.

Meksika ve ABD'li yetkililerce "suç örgütü Sinaloa Karteli'ne liderlik etmekle" suçlanan Guzman, hakkındaki suçlamalarla ilgili yeni bir yasal süreç başlatarak, kendi topraklarına iade edilmek ve aleyhinde açılmış davaları ülkesinde savunmayı amaçlıyor.

"YARGILANMA ŞEKLİ YASALARA AYKIRI"

Guzman'ın avukatlarından Jose Refugio, ABD'de devam eden hukuki süreçleri ve müvekkilinin Meksika'ya iade talebiyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Refugio, Guzman'ın yakalandığından bu yana yargılanma şeklinin yasalara aykırı olduğunu belirterek, "ABD'ye iade edilmeden önce ülkesinde kendisi hakkında açılan davalar var. ABD makamlarının onu Meksika'da kendisini savunabilmesi için ülkeye yollama olasılığını analiz ediyorum." dedi.

El Chapo'nun tekrar yakalandıktan sonra Altiplano Hapishanesine nakledildiğini söyleyen Refugio, "Yetkililer, 3 gün boyunca Guzman ile konuşmama izin vermedi. Hapishaneden çıkarken federal polis, beni hukuksuzca tutukladı fakat sonradan iş lisansımı gösterince yanlış kişiyi tutukladıklarını anlayıp, beni serbest bıraktılar." ifadesini kullandı.

"HAPİSHANEDE UYANIK TUTMAK İÇİN İŞKENCEYE MARUZ BIRAKTILAR"

Refugio, o günlerde ABD'nin California ve Texas mahkemelerinden müvekkiliyle ilgili 2 iade talebinin geldiğini anlatarak, "Guzman'ın hapishanede uyumasına izin vermiyorlardı, uyuyamadığından yakınıyordu. Joaquin'i uyanık tutmak için sürekli işkenceye maruz bıraktılar." diye konuştu.

ABD'ye iadesinden bir gün önce Guzman'ın hakkında karar vermesi için mahkemeye talepte bulunduklarını aktaran Refugio, isteklerinin Yüksek Mahkeme tarafından reddedildiğini kaydetti.

"HÜKÜM 2 GÜNDE TAMAMLANDI VE ABD'YE İADE EDİLDİ"

Refugio, Yüksek Mahkeme tarafından aynı gün taleplerinin kabul edilmemesinden bir gün sonra Guzman'ın hükmünün hızlı şekilde tamamlandığına dikkati çekerek, "Yüksek Mahkeme, kararı, Dış İlişkilere gönderiyor, onlar da aynı gün emrin yerine getirilmesi için Büyükelçiliğe yolluyor. Sonuç, Guzman'la ilgili hüküm 2 günde tamamlandı ve Ciudad Juarez Havalimanı'ndan ABD'ye götürüldü." ifadesini kullandı.

California ve Texas mahkemelerinin iade talebine rağmen Guzman'ın New York'a sevk edilmesini ise "sürpriz" olarak yorumlayan Refugio, şunları kaydetti:

"Yetkililer, New York'un iade başvurusunun nedeninin başka cezai işlemler olduğunu söyledi. Guzman hakkında yeni iddialar öne sürerek, istisnai bir karar aldılar. Bize göre, bu karar, hukukun ihlali gibi bir sürece dönüştü zira Guzman, yeni suçlamalar karşısında kendisini savunacak olanaklara sahip olamadı."

Refugio, halihazırda "El Chapo" aleyhinde ABD'nin Brooklyn Mahkemesinde ömür boyu hapis ve 30 yıl hapis cezasıyla sonuçlanan 17 Temmuz 2019 kararını hatırlatarak, Guzman'ın 10 ayrı "uyuşturucu kaçakçılığı" iddiasından suçlu bulunduğunu belirtti.

AYNI MAHKEMEDE ESKİ KAMU GÜVENLİĞİ BAKANI LUNA DA YARGILANMIŞTI

ABD'nin New York eyaletinde görevli Federal Savcı Richard P. Donoghue, Eski Kamu Güvenliği Bakanı Garcia Luna'yı "kamu güvenliğini sağlamaktan sorumlu olduğu 2006-2012 döneminde, Guzman'ın karteli Sinaloa'dan milyonlarca dolar rüşvet almakla" suçlamıştı.

Halen ABD'de yargılanma süreci devam eden Luna'nın suçlu bulunması halinde 10 yıl ile ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

GUZMAN'IN YAKALANMA SÜRECİ

İlk kez 1993'te hapse giren Guzman, 2001’de çamaşır sepeti içine saklanarak kaçmış, 23 Şubat 2014’te Meksika'nın kuzeybatısındaki Sinaloa eyaletinde ABD ve Meksika tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

Ülkenin en iyi korunan Altiplano Hapishanesi'ne gönderilen Guzman, 11 Temmuz'da hücresinin altından başlayıp 1,5 kilometre uzaklıkta inşaat halindeki bir eve uzanan tünelden firar etmişti.

Güvenlik güçleri, 9 Ocak 2016'da aldıkları ihbar sonucu, Sinaloa eyaletindeki Mos Mochis kentinde bir eve yönelik düzenlediği baskında, Guzman'ı yeniden yakalamış ve Altiplano Hapishanesi'ne geri yollamıştı.

Guzman, 20 Ocak 2017'de Meksikalı yetkililerce ABD'ye teslim edilmişti.