AB'den büyük şirketlere korona vergisi planı: Cironun yüzde 0,1'i kadar vergi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, dünya çapında faaliyet gösteren ve cirosu 750 milyon eurodan fazla olan Avrupalı şirketlere ilk kez doğrudan koronavirüs vergisi uygulamayı planlıyor.

Brüksel yönetimi, korona krizinin zararlarını en aza indirmek amacıyla kapsamlı bir plan hazırladı. Planda, büyük şirketlerin, salgın döneminde ekonomik toparlanmaya yardımcı olması öngörüldü.

Hollanda Televizyonu'una (NOS) göre, AB Komisyonu, birliğe bağlı çokulusulu şirketlerin cirolarının yüzde 0,1'ini talep edecek. Bu da yaklaşık 10 milyar euroluk bir kaynak yaratacak.

Plana göre, tarım ve bölgesel fonlar gibi geleneksel sektörlere daha az, salgından etkilenen sektörlere daha fazla para aktarılması gündeme gelecek.

AB Komisyonu, Fransa ve Almanya'nın önerdiği, İtalya ve İspanya'nın desteklenmesini amaçlayan 500 milyar euroluk acil durum fonu ile ilgili olarak daha yüksek bir kalkınma yardımı önermeyi planlıyor.

Bu iki ülke, katı şartlara bağlı kredilerdense böylesi bir fonu tercih ediyor.

Hollanda, Avusturya, İsviçre ve Danimarka ise, bu öneriye karşı çıkıyor. Bu ülkeler, ihtiyaç sahibi ülkelere krediler yoluyla yardım etmek istiyor. Hollanda liderliğindeki bu grup, kredilerin geçmiş borçları ödemek için kullanılmayacağının garanti edilmesini istiyor.

Bu ülkeler, verecekleri paranın İtalya ve İspanya’nın kronik ekonomik sorunlarına harcanmasını istemiyor.

AB üyeleri, Hollanda'nın tutumunun birlik karşıtı, popülist duyguların artmasına yıl açacağı endişesi yaratıyor. Bu nedenle, birlik içindeki dayanışmanın zarar görmemesi için, diğer üyelerden Hollanda'ya yönelik bir baskının söz konusu olabileceği belirtiliyor.