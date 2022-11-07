ABD’li büyükelçiden Türkiye-Yunanistan savaşı yorumu: Washington’ın pozisyonunu söyledi

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim devam ederken, önceki gün Yunan ANT1 televizyonuna çıkan ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi George Tsunis açıklamalarda bulundu. Yunan kökenli Tsunis, ABD Başkanı Joe Biden ile yakınlığını anlattığı röportajda olası bir Türkiye-Yunanistan savaşında Washington yönetiminin nasıl bir pozisyonda olacağını da dile getirdi.

Tsunis, “Öncelikli yaklaşımımız Yunanistan ve Türkiye’nin görüşerek farklılıklarını diplomatik olarak ve uluslararası yasalara uygun biçimde çözmeye çalışmaları olacaktır. Başka bir yöntem yok. Ortada riske atılacak çok şey var. Çünkü her iki ülke de saygı duyulan müttefikler ve NATO’nun önemli üyeleri” dedi.

“ABD YORULMADAN ÇALIŞACAK”

ABD’li diplomat, “Fakat bu konular çok ciddi ve önemli. Kimse bu gerilimin yapıcı olduğunu düşünmüyor. Biz sürekli olarak Yunanistan ve Türkiye’ye bu şekilde hareket etmelerine yönelik çağrıda bulunuyoruz. Birçok ilişkide zorluklar vardır fakat bu konuda barış birincil öncelik olmalı ve çözüm diplomatik olmalı” dedi.

ABD’li büyükelçiye yöneltilen, “Yunanistan’a yönelik bir saldırı olursa Yunanistan yanlış başına mı hareket eder” sorusuna ise, “Yunan ordusunun topraklarını korumaya yetecek gücü var. Fakat ABD büyükelçisi olarak, ABD’nin de yorulmak bilmeden barış için çalışacağını söyleyebilirim” ifadesini kullandı. Tsunis, iki ülke arasındaki sorunlar çözülebileceğini de dile getirdi.