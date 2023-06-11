ABD’li yetkili: Çin yıllardır Küba’da bir istihbarat tesisi işletiyor

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisine göre Çin, Küba’da yıllardır bir istihbarat birimi işletiyor ve istihbarat toplama yeteneklerini artırmaya yönelik küresel çabası kapsamında 2019’da bu birimi güçlendirdi.

Şarku’l Avsat’ın Reuters’tan aktardığı habere göre, isminin açıklanmasını istemeyen ABD’li yetkili, Çin istihbaratının Küba’daki varlığına değinerek, “Bu, istihbarat kayıtlarında iyi bir şekilde belgelenmiştir” dedi.

Söz konusu yetkili açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü;

“ABD Başkanı Joe Biden yönetimi Ocak 2021’de göreve geldiğinde, Çin ordusunun denizaşırı lojistik, üs ve toplama altyapısını küresel olarak genişletmeye yönelik dünya çapında bir dizi hassas çabası hakkında bilgilendirildik. Bu çabalar, Çin’in istihbarat toplamak için Küba’daki tesislerinin varlığını içeriyordu. Aslında Çin, 2019’da Küba’daki istihbarat toplama tesislerini modernize etti.”

ABD medyası da, geçtiğimiz günlerde Çin’in Küba’da, ABD’nin güneydoğu kıyılarında bir casus üssü kurmayı planladığını bildirmişti.

Daha önce topraklarında bir Çin casus üssünün varlığını reddeden Küba hükümeti ise, bu açıklamaları eleştirdi.

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio Twitter’da yaptığı açıklamada şunları yazdı;

“Belli bir şekilde belli medya kuruluşları tarafından asgari iletişim kalıplarını izlemeden ve yaydıklarını destekleyecek veri veya kanıt sağlamadan, zarar vermek ve endişe uyandırmak için iftira niteliğindeki spekülasyonlar devam ediyor.”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Şubat ayında ABD üzerinde şüpheli bir gözetleme balonunu nedeniyle yaşanan gerginliğin ardından iptal edilen ziyaretini yeniden planlayarak, önümüzdeki hafta sonu Çin’e gidecek.

Florida’nın güney ucundan 150 kilometre uzakta bulunan Küba’daki bir üs, Washington tarafından kendisine doğrudan bir meydan okuma olarak görülecek.

Çin, Cuma günü iddia edilen üsle ilgili basında çıkan haberlere yanıt olarak, ABD’yi ‘Küba’nın iç işlerine karışmaması’ konusunda uyardı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, düzenlediği basın toplantısında üsle ilgili bir soruya yanıt olarak, “Hepimizin bildiği gibi, söylenti ve iftira yaymak ABD’nin yaygın taktiğidir ve diğer ülkelerin iç işlerine kasten müdahale etmek onun patentidir” dedi.

Beyaz Saray yetkilisi ise Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Biden yönetimin diplomatik çabalarının, ‘Çin’in Küba’daki faaliyetlerini geliştirmesini yavaşlattığına’ inandığını söyledi.

Yetkili, “Çin’in bu konuda tam olarak umduğu yerde olmadığını düşünüyoruz” diye ekledi.