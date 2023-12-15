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SON DAKİKAİsrail: ABD ile anlaşmazlıklar mevcut, Gazze'de ateşkes olmayacak

ABD'li yetkililerden İsrail tepkisi: "Biz de bu katliamın suç ortağıyız"

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ABD'li Senatör Bernie Sanders, Biden'a Yazdığı Mektupta: 'Bu Katliamın Suç Ortağıyız'. Temsilciler Meclisi Üyesi Steve Cohen: 'Netanyahu Çok İleri Gitti, Biden'ın İşi Bitti
ABD'li yetkililerden İsrail tepkisi: "Biz de bu katliamın suç ortağıyız"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana sivil ayrımı gözetmeden devam eden saldırılarına ABD'li üst düzey yetkililerden gelen tepkiler artıyor.

Yahudi kökenli ABD'li Senatör Bernie Sanders, Biden'a yazdığı mektupta, İsrail'e yapılması beklenen 10,1 milyar dolarlık askeri yardımdan vazgeçmesi çağrısında bulunarak, İsrail'in Gazze'deki askeri müdahalesinin "kitlesel bir vahşete" dönüştüğünü ve İsrail'e "10.1 milyar dolarlık ek askeri yardım sağlamanın sorumsuzluk olacağını" belirtti.

Sanders ayrıca, "İsrail'in askeri harekatı modern tarihimizin en karanlık bölümlerinden biri olarak hatırlanacak" ifadelerini kullanarak, "Trajik bir şekilde, biz de bu katliamın suç ortağıyız" ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkililerden İsrail tepkisi: "Biz de bu katliamın suç ortağıyız" - 1Steve Cohen

 

"NETANYAHU ÇOK İLERİ GİTTİ"

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyesi Steve Cohen de yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun çok ileri gittiğini belirterek, İsrail'i ziyaret eden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Netanyahu'ya "Gazze Şeridi'ne yönelik ayrım gözetmeyen bombardımanları büyük ölçüde sınırlı tutması gerektiğini ileteceğini" ifade etti.

Cohen, Netanyahu'nun bu talebe kulak asmaması halinde İsrail'in son gerçek dostu olarak nitelendirdiği ABD ve Başkan Joe Biden'ın desteğini kaybedeceğini açıklayarak, “Başkan Biden'ın, Netanyahu'nun Putin benzeri hiçbir engel tanımayan savaşıyla işi bitti” dedi.

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