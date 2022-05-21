ABD’nin yeni Rusya planı: Gıda krizini önlemek için…

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası buğday fiyatları 14 yılın zirvesine çıkarken, ABD'nin tahıl ihracatını yeniden başlatmak için yeni bir plan üzerine çalıştığı belirtildi.

ABD, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından başta buğday olmak üzere meydana gelen gıda krizine karşı harekete geçti.

Beyaz Saray’ın ülkenin limanlarının ablukasını kırmak ve yaklaşmakta olan bir gıda krizini engellemek için Ukrayna’ya uzun menzilli gemi savar füzeler gönderme planı üzerinde çalıştığı ifade edildi.

İngiliz basını, Biden yönetiminin bazıları 345 mil menzile sahip olan Zıpkın ve Deniz Saldırı Füzeleri’ni Karadeniz’de konuşlandırılmaları için Kiev’e göndermek istediğini yazdı. ABD tarafından gönderilecek füzelerin hayati tahıl sevkiyatlarının yeniden başlamasına olanak sağlayacağı vurgulandı.

Aynı zamanda Beyaz Saray bugün, ABD Başkanı Joe Biden’in Rusya’nın işgaline karşı askeri desteği artırma çabalarının bir parçası olarak Ukrayna’ya yaklaşık 40 milyar dolarlık yardım sağlayan bir yasa tasarısını imzaladığını duyurdu.

‘ON MİLYONLARCA İNSAN KITLIK YAŞAYABİLİR’

BM genel sekreteri Antonia Guterres, bu hafta, tahıl sevkiyatında yaşanan sorunların on milyonlarca insanın gıda kıtlığıyla karşı karşıya bırakabileceği konusunda uyardı.

İngiliz basınında, Washington’un, füzeleri ya doğrudan ya da kendi stoklarından vazgeçen Avrupalı ​​müttefiklere ikmal yaparak Ukrayna’ya sokmayı planladığı öne sürüldü.

Norveç parlamentosundan da bu karara destek sinyalleri geldi. Ülke Deniz Saldırı Füzeleri’ni (Naval Strike Missile) yerleştirebilecek savaş başlıklarına sahip olduğunu duyurdu. NSM’ler, Zıpkınlara göre kullanımı daha kolay ve daha uzun menzilli oldukları için Ukraynalılara verilmesi durumunda savaşın seyrini değiştirebilir. Öyle ki, saldırı füzeleri, Türk kıyılarından ateşlense bile Rus gemilerini vurabiliyor.

WASHİNGTON’DA PLANA KARŞI OLANLAR VAR

ABD’nin bu planla, Ukrayna gemilerinin İstanbul Boğazı’ndan geçerek Akdeniz’e ulaşmasına olanak sağlarken, tahıl ticaretini yeniden başlatmayı hedefliyor.

Füzelerin, diğer NATO üyesi ülkeler için de savunma görevinde olabileceği konuşulurken, Washington’da plana karşı olanların bulunduğu bildirildi. Plana karşı çıkanların, füzelerin Rusların eline geçmesinden endişe ettiği ve genel olarak bakım, onarım sürecinin zorluğundan dolayı satışı desteklemediği açıklandı.

Ukrayna, geçtiğimiz ay, Rusya’nın Karadeniz’deki amiral gemisi Moskva’yı kendi yapımları gemi savar füzelerle vurmuş, bu da Moskova yönetiminin kalan gemilerini kıyıdan daha uzağa taşımasına neden olmuştu.

‘NEPTÜN’ HAZIR

“Neptün” olarak da adlandırılan bu füzeler 170 mil menzile sahip, ancak Ukrayna’nın Rusya’nın 20 savaş gemisi artı denizaltıdan oluşan filosunun büyük kısmını tehdit edecek kadar füzeye sahip olmadığı da uluslararası basında yer alan iddialar arasında…

‘Avrupa’nın ekmek sepeti’ olarak adlandırılan Ukrayna, her yıl büyük miktarlarda gıda üretiyor Dünyanın arpa ve kolza tohumunun beşte biri, küresel buğday arzının onda biri ve dünyanın ayçiçeği tohumunun yarısı Ukrayna’dan karşılanıyor.

Milyonlarca ton tahıl şu anda ülke limanlarında ihracat için beklerken, sezon hasadıyla birlikte bu tahıllara milyonlarca ton yenisi eklenecek…

Ukrayna, geçtiğimiz haftalarda limanların Rusya işgali altında olması sebebiyle ihraç edilemeyen 20 milyon ton buğday bulunduğunu açıklamıştı. Avrupa Birliği Komisyonu da bunun üzerine Ukrayna'ya destek vereceklerini duyurarak bir dizi eylem planı açıklamıştı.