Abdullah Gül: Demokrasimiz için doğru olmamıştır

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları, Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırıldı. 3 kentin ayrıca büyükşehir belediyelerine ait internet siteleri de kapatıldı.
Twitter hesabında açıklama yapan Abdullah Gül, “Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının ‘bu şekilde’ görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır” ifadelerini kullandı.
Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının "bu şekilde" görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır.— Abdullah Gül (@cbabdullahgul) August 19, 2019
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