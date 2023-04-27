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ABD’yi ayağa kaldıran olay: Her şey Biden’ın elindeki kağıtta yazılı çıktı

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2024 seçimlerine katılma kararı aldığını duyuran ABD Başkanı Joe Biden'ın, dün Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile katıldığı ortak basın toplantısında elindeki "kopya kağıdı" ülkede büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.
ABD’yi ayağa kaldıran olay: Her şey Biden’ın elindeki kağıtta yazılı çıktı

ABD’nin yaşlı başkanı olarak tarihe geçen Joe Biden’ın dün katıldığı basın toplantısında çekilen görüntüleri ülkede büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

2024 seçimlerine aday olacağını resmi olarak duyuran 80 yaşındaki Biden, dün Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’ü Beyaz Saray’da ağırladı… İki isim ortak basın toplantısı düzenlerken çekilen fotoğraflardaki detay ise tartışmanın fitilini ateşledi.

Biden’ın elindeki notlarda kendisine yöneltilecek sorular, soruları soracak muhabirler ve fotoğrafları yer alıyor.

Biden’ın elinde tuttuğu ve ara ara baktığı notların detaylı fotoğraflarını çeken Reuters muhabirleri, Biden’ın elindeki notlarda kendisine yöneltilecek sorular, soruları soracak gazetecilerin isimleri, çalıştığı kurum ve fotoğraflarının yer aldığını ortaya çıkardı.

Biden’ın kendisine yöneltilecek sorulara önceden hazırlık yaptığı ve hatta soru soracak gazetecilerin isimlerinin telaffuzunun bile yazılı olduğu tespit edildi. Biden’ın elindeki kağıtta ilk soruyu Los Angeles Times muhabiri Courtney Subramanian’ın soracağı ve soruların detaylarının yer aldığı belirtildi.

CUMHURİYETÇİLER ELEŞTİRİYORDU

Biden daha önce de benzer kopya kağıtlar ile basın toplantılarına katılmış ve bu durum Cumhuriyetçilerin tepkisini çekerek, “Başkan Biden’ın akıl sağlığı iyi değil” yorumlarının yapılmasına sebep olmuştu.

Geçen yıl da Biden’ın elindeki bir notta, “SİZ, Roosevelt Odası’na gireceksiniz, katılımcılara merhaba dedikten sonra SİZ, SİZE AYRILAN YERE oturacaksınız” yazıyordu.

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