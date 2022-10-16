ABD’yi sarsan cinsel istismar skandalı: Maxwell, ilk kez Prens Andrew hakkında konuştu

Aralarında Bill Gates, Donald Trump, Prens Andrew, Kevin Spacey ve Bill Clinton gibi sanat, iş ve siyaset dünyasından birçok ünlü ismin de adının geçtiği kişilere küçük kızları bulup, istismar edilmesine yardımcı olmakla suçlanan Ghislaine Maxwell, tutulduğu cezaevinden ilk kez konuştu. Maxvell’in tutuklandıktan bu yana ilk görüntüsü de paylaşıldı.

Ghislaine Maxwell, sevgilisi Jeffrey Epstein'a 18 yaşından küçük kızların taciz edilmesinde yardım ettiği için 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Brooklyn’deki Metropolitan Gözaltı Merkezinde tutulan Maxwell, ilk kez davada adı geçen Prens Andrew hakkında konuştu.

Tartışma yaratan Prens Andrew, Virginia Roberts ve Ghislaine Maxwell'in bir arada görüldüğü fotoğraf… Roberts, Prens Andrew'un kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu açıklamıştı.

PRENS ANDREW İLE İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU

York Dükü Prens Andrew’in, Jeffrey Epstein ve Maxvell’in ayarladığı iddia edilen genç kızlardan biriyle görüntüsü ortaya çıkmış, iddiaların ve fotoğrafın ardından Prens Andrew, iki yıl önce kraliyet görevlerinden geri adım atmıştı.

İngiliz basınına konuşan Maxwell ilk kez Prens Andrew ile ilişkisine değinirken, ‘duyduğu derin üzüntüyü’ ifade etti. Maxwell, Andrew ile ilgili gelişmeleri takip ettiğini belirtirken, “Jeffrey Epstein ile olan ilişkisi için büyük bedeller ödüyor. Onu önemsiyorum ve onun için çok üzülüyorum.” dedi.

Maxwell ve Epstein

‘FOTOĞRAF SAHTE’ DEDİ

ABD’de özellikle yüksek profilli mahkumlara röportaj izni verilmesi nadir görülen bir durum olurken, İngiliz Daily Mail gazetesi, Maxwell ile yaptığı röportajın detaylarını paylaştı, görüşmenin ardından Maxwell’in Tallahassee’nin Federal Islah Enstitüsü’ne taşındığına dikkat çekildi.

Prens Andrew daha önce ortaya çıkan ve 17 yaşındaki Virginia Roberts’a sarıldığı görülen fotoğrafı için ‘fotomontaj’ demiş, hakkındaki iddiaları yalanlamıştı. İngiliz basınına konuşan Maxwell de aynı ifadelerde bulundu ve fotoğrafın ‘sahte’ olduğunu söyledi.

Maxwell’in hapisten ilk fotoğrafı

Maxwell, “Bu hikayeden etkilenen birçok insan var, Epstein ile hiç tanışmamış bazı arkadaşlarım işlerini kaybetti. Bu yüzden, onunla hiç tanışmamış olanlar da dahil olmak üzere ödenen çok ağır bir bedel olduğunu düşünüyorum.” dedi.

İngiliz Daily Mail gazetesi, 60 yaşındaki Maxwell’in hapishaneden bir görüntüsünü de paylaştı.