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AB'nin Enerji Dönüşümüne Yıllık 360 Milyar Avro Yatırım Gerekiyor

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Bugün fosil yakıttan temiz enerji sistemine geçiş yapmak için ihtiyaç duyduğumuz teknolojilere sahibiz." dedi.
AB'nin Enerji Dönüşümüne Yıllık 360 Milyar Avro Yatırım Gerekiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın, enerji sistemini dönüştürmek için her yıl 360 milyar avroluk ilave yatırım yapması gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) çevrim içi düzenlenen "2022 Davos Gündemi" toplantısında konuşma yaptı.

Kovid-19 salgınının henüz sona ermediğini anımsatan von der Leyen, aşılar sayesinde virüse karşı 2 yıl öncesine kıyasla daha hazırlıklı bir durumda olunduğunu belirtti.

Von der Leyen, Avrupalılara şimdiye kadar 1,2 milyar doz aşı tedarik ettiklerini anımsatarak, AB ülkelerindeki yetişkin nüfusun yüzde 80'den fazlasının çift doz aşı olduğunu bildirdi.

Salgın boyunca Avrupa'nın aşı ihracatına devam ettiğini belirten von der Leyen, "Avrupa'da üretilen 1,6 milyar doz aşı 150 ülkeye gönderildi. Avrupa'da her ay 300 milyon dozdan fazla aşı üretimi gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Von der Leyen, Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde 2050 yılına kadar kıtayı iklim dostu bir hale getirmeyi amaçladıklarını aktararak, "Avrupa'nın, enerji sistemini dönüştürmek için her yıl 360 milyar avroluk ek yatırım yapması gerekiyor." dedi.

Bu rakamın yüksek olduğunu vurgulayan von der Leyen, enerji alanındaki yeşil ve çevre dostu yatırımlara özel sektörün de katkıda bulunmasının önemine işaret etti.

"Doğal gaz krizi temiz enerjiye geçişi hızlandırmaya yardımcı olmalı"

Ursula Von der Leyen, günümüzde bir doğal gaz krizi yaşandığını hatırlatarak, enerji konusunda geçmişe kıyasla çok daha fazla seçenek bulunduğunu kaydetti.

1970'lerdeki petrol krizi sırasında küresel çapta elektrik üretiminin sadece yüzde 1'inin yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını hatırlatan von der Leyen, bugün yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretim oranının üçte bir seviyesine kadar çıktığını söyledi.

Von der Leyen, "Bugün fosil yakıttan temiz enerji sistemine geçiş yapmak için ihtiyaç duyduğumuz teknolojilere sahibiz." dedi.

Kısa vadede doğal gaz krizinin hanelere ve işletmelere olan etkilerinin ele alınması gerektiğini belirten von der Leyen, "Temel olarak bugünün doğal gaz krizi temiz enerjiye geçişi hızlandırmaya yardımcı olmalı ve enerji piyasamızı daha entegre hale getirmek için ihtiyaç duyduğumuz ivmeyi sağlamalıdır." diye konuştu.

 "(Çip) Bu teknolojinin geliştirilmesi, üretimi ve kullanımında Avrupa'nın rolünü artırmamız gerekiyor"

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, yarı iletkenlerin kritik bir sektör olduğunu vurgulayarak, "Çiplere olan talep hızla artıyor. Bugün sadece bilgisayarlarımız ve akıllı telefonlarımızda değil, arabalarımızda, evlerimizin ısıtma sistemlerinde, hastanelerimizde, hayat kurtaran cihazlarda da mikroçipler var." dedi.

Çipsiz bir dijital hayatın mümkün olmadığını belirten von der Leyen, "Avrupa'nın çip ihtiyacı önümüzdeki 10 yılda ikiye katlanacak. Bu nedenle bu önemli teknolojinin geliştirilmesi, üretimi ve kullanımı konusunda Avrupa'nın rolünü artırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın halihazırda küresel yarı iletkendeki pazar payının yüzde 10 olduğunu ve tedarikin birkaç üreticiden sağlandığını bildiren von der Leyen, "Bu derecedeki bir bağımlılığı ve belirsizliği karşılamaya gücümüz yetmez." dedi.

Von der Leyen, 2030 yılına kadar dünya mikroçip üretiminin yüzde 20'sinin Avrupa'da olmasını amaçladıklarını belirterek, "Kaybedecek zamanımız yok. Bu nedenle şubat ayı başlarında Avrupa Çip Yasası teklifini duyuracağız." ifadesini kullandı.

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