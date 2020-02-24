Acun Ilıcalı: Tek bir ricam var, bir an evvel Fenerbahçe’den gitsin

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin 20 yıl sonra Galatasaray’a Kadıköy’de 3-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrası Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncu Jailson’a tepki gösterdi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Acun Ilıcalı’nın locasında izleyen Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Ilıcalı’nın hakemi beğenmediğini iletti ve “Burada bizim için en büyük hayal kırıklığı Jailson’dur. Ondan tek ricam bir an önce Fenerbahçe’den gitsin” dediğini söyledi.

Hakemin kararlarını genelde hatalı bulduğunu belirten Acun Ilıcalı, “Özellikle inisiyatif alırken büyük hatalar yaptı. Galatasaray mağlupken Galatasaray lehine, Fenerbahçe mağlupken de Fenerbahçe lehine inisiyatif kullandı.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın kazandığı penaltıyı kesinlikle doğru bulmadığını söyleyen Ilıcalı, “Zaten kısıtlı bir kadrosu olan Fenerbahçe’de bir de Rodrigues, Emre ve Gustavo yoktu. Bu oyuncuların oynadığı yerler Fenerbahçe için önemli yerler. Kadronuz zengin olduğu zaman onların yokluğunu kaldırabilirsiniz ama böyle bir kadroda mümkün değil.” şeklinde konuştu.