Acun’dan yarışmacılara büyük jest

Survivor 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler yemek ödülü için yarışacaklar. Ödülü tahmin eden yarışmacılar üç hafta boyunca çift ödül kazanacaklar.

TV8’in reyting rekortmeni yarışması Survivor’ın 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde iki takım bu sefer ödül oyununa çıkacaklar. Oyun öncesi ise Acun’dan yarışmacılara çok büyük bir jest geldi. Ödülü tahmin edebilen yarışmacı üç hafta boyunca çift ödül alma hakkı elde edecek.

OYUN ALANINDA GERGİNLİK

Yarışa çıkan yarışmacılar gözleri kapalı bir şekilde takım arkadaşlarının direktifleri sayesinde parkuru tamamlamaya çalışacak. Komutların bir hayli önem kazandığı oyunda her hata kötü sonuçlar doğuracak. Nitekim de öyle oluyor. Gönüllüler ve Ünlüler bir hayli sıkıntı yaşıyor ve parkurda sesler yükseliyor.