Adım adım rekora

Üst üste yedi maçı kazanmak kolay bir iş değil. Dün T. Ocağı'nı Girne'de yenen Kaymaklı bunu başardı. Nokta transferlerin elbette bu başarıda payı büyük ama bence K. Kaymaklı yönetiminin Muharrem Mertdin'e güvenerek yollarına onunla devam ısrarı, bu başarıda en önemli faktör.

İlk yarıda, maçın hemen ilk dakikaları içinde Ertaç'ın neredeyse penaltı noktasından kaleye gönderdiği vuruşta golü kaçırması olağan bir şey olmasına rağmen, Ertaç maç boyunca kafayı sanırım kaçırdığı pozisyona taktı, bu nedenle de karşılaşma boyunca özellikle duran topları istediği gibi kullanamadı.

Deniz Kibar, ilk yarıda sol kanadı etkili kullanmaya çalıştı, ikinci yarıda sahada ara ki bulasın! Muhammed Ali, ikinci yarının hemen başlarında Amani ile çarpışarak sakatlandı. İlk yardım sahada yapıldı, üç dakika içinde gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı, sevindirici haber ise, bacağında kırık olmaması.

İlk yarıda Kaymaklı savunmasının sol kanadında oynayan Azat'ı hemen her defasında geçen, sağ kanadı etkili kullanan Emeka'nın, ikinci yarının başlarında oyundan alınması doğrusu bizi şaşırttı.

T. Ocağı son haftalarda kan kaybediyor. Yenilgiler arka arkaya gelince, tribünde homurdanmalar başlıyor. Kupa son şansları; ondan da elenirlerse, sanırım Mehmet Bolkan da gidebilir.

K. Kaymaklı, çok çok iyi oynayıp da kazanmadı ama ekonomik oynuyorlar. Savunmadan ayağa toplarla mükemmel çıkıyorlar. Orta sahadan ileri taşınan toplarda Remzi son topları çerçeveye göndermede başarılı olsa, farklı kazanmaları işten bile değildi. Yine de, Remzi'nin Doğukan'ın attığı şık gol öncesi verkaçtaki başarılı yadsınamayacak bir başarı.

Doğukan, hem defansif hem de ofansif yönü oldukça etkili bir futbolcu. Attığı gol belki de 90 dakikanın en akılda kalan pozisyonu oldu. Topu orta sahadan taşıdı, Remzi ile verkaç yaptı, savunmanın arasından sıyrıldı ve kaleci Andreau'yu avladı.

Amani, orta sahada istediğini, yapamadı ama bu onun kötü oluşundan değil, onu adım adım takip eden James'in başarılı müdahalelerinden kaynaklandı. James, topu kaybettiklerinde Amani'ye baskı yaparak topu taşımasını önledi. Topa sahip olduklarında da hücuma destek verdi.

Çağrı, ilk yarıda ileriye çıkıp o bildiğimiz ortaları yapamadı, çünkü Deniz Kibar'ın kanatta hızlı ve hareketli futbolu Çağrı'nın ileri çıkmasını engelledi. Kaymaklı, İkinci yarıda galibiyeti koruyarak kontrataktan gol arayınca, Çağrı'da fırsat buldukça ileri çıktı. İleride çoğalamamaları belki farkın çoğalmasını engelledi ama kaymaklı istediğini bir golle de olsa aldı.