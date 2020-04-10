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Afrika'da yetkililerden salgın önlemi: Kırbaçlama, ateş açma, takip

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Afrika'nın çeşitli ülkelerinde salgın kapsamında alınan önlemler gerekçe gösterilerek silah, kırbaç, göz yaşartıcı gaz taşıyan polisler ve askerler, sokaklarda insanlara şiddet uyguluyor.
Afrika'da yetkililerden salgın önlemi: Kırbaçlama, ateş açma, takip

Özellikle sağlık sisteminde ciddi kriz yaşayan Afrika ülkeleri, salgını önlemek için çok sert önlemler aldı.

BBC Türkçe'den Dickens Olewe'nin haberine göre, Afrika'nın çeşitli ülkelerinde Covid-19 salgınının ardından alınan önlemler kapsamında polisler ve askerler silah, kırbaç, göz yaşartıcı gaz gibi maddeler taşıyor. Ancak yetkilerini kötüye kullanan polisler ve askerler sokaklarda insanlara şiddet uyguluyor, istismar ediyor.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de çok katlı bir binanın üst katındaki balkonunda oyun oynayan 13 yaşındaki bir erkek çocuk, polis kurşunuyla hayatını kaybetti. Polis, bunun yanlışlıkla olduğunu söyledi.

Ülkede üç kişi daha güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. Bunlardan biri, motosiklet sürerken polisin döverek öldürdüğü bir şofördü. Kenya'da yetkililer, Covid-19 olduğundan şüphelenilen kişileri, 14 gün karantina kuralına uyup uymadığını kontrol etmek için takip edebiliyor.

Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, Kenyalılara evlerinden çıkmama ve hükümetin aldığı önlemlere uyma çağrısı yaparken "Tüm Kenyalılardan güvenlik güçlerinin bazı aşırılıkları için özür dilerim" demekle yetindi.

Kenya'nın komşusu Uganda'da da, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), polisi yetkilerini aşarak sokakta meyve ve sebze satanları ve taksi şoförlerine aşırı şiddet uygulamakla suçladı.

Uganda'nın kuzeyinde Elegu kasabasında 38 kadını sopalarla döven ve çamura atan polislerden 10'una, eleştirilerin artması üzerine işkence suçlamasıyla soruşturma açıldı. Polisler henüz savunma vermedi.

Kıtada en yüksek sayıda Covid-19 hastasının görüldüğü ülke olan Güney Afrika'da da polis, 26 Mart'ta yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle en az 8 kişiyi öldürdü.

Tanzanya'da İletişim Düzenleme Birimi, üç televizyon kanalını, hükümetin salgınla mücadelesiyle ilgili yaptıkları haberlerin "yanlış olduğu" gerekçesiyle cezalandırdı.

Cezanın gerekçesinde detaylara girilmese de, bu kanallar, Devlet Başkanı John Magufuli'nin "Kiliseler açık kalacak çünkü koronavirüs bir kilisede hayatta kalamaz" sözlerini eleştiren haberler yapmıştı.

Kıtadaki neredeyse her ülke koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. 10 binin üzerinde vaka tespit edildi. 

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