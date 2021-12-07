Ahmet Muratoğlu: Yasa yapamayan hükümet, hayatı da kolaylaştıramaz

CTP Milletvekili aday adayı Ahmet Muratoğlu, yasa yapamayan hükümetin hayatı da kolaylaştıramayacağının altını çizdi. Muratoğlu, “Yasama ve yürütme o kadar çok iç içe girmiş ki neredeyse Meclis yasa yapamaz bir hal almış durumda” dedi.

İşte açıklama;

YASA YAPAMAYAN HÜKÜMET HAYATI DA KOLAYLAŞTIRAMAZ…

BAKANLARIN BAKANLAR KURULUNA CEBLERİNDE GETİRDİKLERİ YASA TASARILARI İLE YASA YAPILAMAZ.

Bir devletin esas omurgasını oluşturan Anayasa ile konulan kuvvetler ayrılığı ilkesi neticesinde üç organ ayrı olarak çalışmalıdır. Yasama, yürütme ve yargının birbirinden ayrı olması gerekirken KKTC’de yasama ve yürütme o kadar çok iç içe girmiş ki nerdeyse Meclis yasa yapamaz bir hal almış durumda.

Yürütmenin Yasama üzerindeki hegemonyası işleyişi de büyük ölçüde aksatmaktadır.

Yasa yapmanın ilk bacağını oluşturan Başbakanlığa bağlı Merkezi Mevzuat Dairesi ile Hukuk ve Siyasi İşler Müdürlüğü’nün ikilemini ve görev çatışmasını önlemek için uygun bir şekilde birleştirilmeleri elzemdir. Bu görev örtüşmesi, gereksiz bir dublikasyona, hatta bir görev ve yetki çatışmasına neden olmaktadır. Her iki dairede de yoğun şekilde çalışan ve büyük emek veren personellerin birçoğunu şahsen de tanıyor olmam nedeni ile iş yükü, nitelikli personel eksikliği ve ilgili Bakanlıkların bahse konu daireleri çoğu zaman bypass geçmeleri yasa yapma sürecinde büyük sorunlar ortaya çıkartmaktadır.

Bakanların Bakanlar Kurulu toplantılarına gelirken yasa yapma prosedürüne ve Bakanlar Kurulu toplantı gündemine almadan bu “cepte yasa tasarılarını” kurul toplantılarına getirmeleri işin de ciddiyetsizliğini ortaya koyuyor.

Bu cepte gelen yasa tasarıları da inanın ki HİÇ AMA HİÇ bir şekilde kamu yararına değil, PEŞKEŞ ve BİREYLERE MENFAAT içeren yasa tasarıları ve önergelerdir.

NOT: Bir de bu yasa tasarılarının yasallaşma sürecindeki Meclis bacağını da anlatacağım bir sonraki paylaşımımda.