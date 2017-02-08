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Ailelerini arayıp fidye istediler!

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Ailelerini arayıp fidye istediler!
Mağusa’da gerçekleşen akıl almaz olayda 4 kişinin tutuklandığı ve bir kişinin arandığı öğrenildi...

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz Pazartesi günü (06.02.2017), saat 20.30 sıralarında, Gazimağusa'da E.U. (E-40), Ö.Y. (E-48), M.A. (E-32), T.G. (E-35) ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir erkek şahıs, KKTC'ye ön izinle çalışmak maksadıyla gelmelerini sağlamış oldukları, Muhammad Sajit Pervez ve Muhammad Ali Raza'yı kendilerine buldukları iş karşılığında para vermedikleri gerekçesiyle, kalmakta oldukları evden zorla kaçırdı.

Pervez ve Raza’yı E.U.'nun yönetimindeki aracın bagajına koyarak, Lefkoşa'da bir adrese götüren zanlılar, adı edilenleri zorla alıkoyarak, ciddi bir şekilde darp edip, şiddet tehdidinde bulunduktan sonra üzerlerinde bulunan 1400 ABD doları ile 800 TL'yi zorla alarak soydukları öğrenildi.

Akabinde adı edilenlere yurt dışında ikamet eden ailelerini telefonla arattırıp, kendilerine toplam 8000 Euro para göndermemeleri halinde adı edilenleri öldürecekleri yönünde tehdit ettikleri kaydedildi.

T.G. (E-35), E.U., Ö.Y. ve M.A.’nın tutuklandığı ve olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. 

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