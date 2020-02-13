Airbus, ödenen para cezaları yüzünden 2019 yılını 1,36 milyar euro zararla kapattı

Airbus, rüşvet skandalı yüzünden ödemek zorunda kalınan 3,6 milyar euro tutarındaki para cezası ve "A400M" nakliye uçaklarının üretimindeki ilave masraflar yüzünden 2019 yılında 1,36 milyar euro zarar ettiğini açıkladı.

Şirket, faaliyet karını 6,9 milyar euroya çıkarttığı ve 2020 yılında 880 uçağı teslim etmeyi planladığını duyurdu.

Şirket, 2019 yılında 863 uçak teslimatı gerçekleştirmişti.

Airbus İcra Kurulu Başkanı Guillaume Faury, “2019 yılında önemli bir başarıya imza attık ve gerçekleştirdiğimiz teslimatlar ile güçlü bir mali performans sergiledik.” dedi.