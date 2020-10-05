Akıncı, seçime müdahaleler çok boyutlu.. Ama bu halk buna izin vemeyecek..

Akıncı, seçime müdahaleler çok boyutlu.. KKTC'de hemen hemen her ev her kişi anket adı altında Türkiye'den arandı.

Cumhurbaşkanı Msutafa Akıncı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı Radyo Mayıs'ta Ali Kişmri'in programına katıldı. Akıncı seçime müdahaleler çok boyutludur dedi.

İşte Akıncı'nın konuşmasından satır başları;

Müdahalelerin bazıları görülüyor bazıları görülmüyor..

T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği seçim karargahına dönüştürüldü.

İnsanlar Elçiliğe çağrılıyor ve burada insanların ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor ve telkinler yapılıyor. Ve de Akıncı'ya oy vermeyin kime isterseniz oy verin deniyor.

Akıncı böylesi bir müdahale ilk kez yaşanmıyor ama daha önce de yapıldı müdahaleler ama bu kez daha farklı yapılıyor. Türkiye makamları adına hareklet ettiğini söyleyen insanlar bunu aleni şekilde yapılıyor.

T.C. Büyükelçilği bunu inkar eden açıklamalar yapııyor ama burada aleni şekilde seçim sonuçlarını etkilemeye çalışıyorlar.

KKTC'de hemen hemen her ev her kişi anket adı altında Türkiye'den arandı. İnsanları yönlendirmeye çalışılıdı.

Bu çok büyük bir yanlış içerisinde olduklarını gösteriyor.

Heyetler geliyor aralarında Milletvekiliği var aralarında uzmanlar var, geliyorlar karargah kuruyorlar ve milletvekillerine talimatlar yağdırıyorlar. Bu olacak iş değil!

Köylere gidiliyor, Akıncı'ya oy vermeyeceksiniz diyor. Maraş'ta telkinle tehtidle her yol deneniyor.

Müdahalelerle o makama gelen bu topluma hizmet edemez. Olsa olsa orada bir gölge olurlar. Bunu kabul edenler hayatlarının en büyük yanlışını yapıyorlar.

Başkalarının dayatmaları ve tehditleri ile bir yere geldiğinizde siz siz olamazssınız.

Ama bu halk buna izin vemeyecek..

Akıncı'dan Halka Çağrı

Akıncı halka çağrı yapıyorum vicdanlarının sesine kulak versinler ve halkıız sandığa gitsin. Halkımız sandığa gidecek ve çevrilmeye çalışılan oyunlara dur deyecektir. Halkın dediği olacaktır başkalarının dediği değil.