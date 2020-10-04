Akıncı'dan Tatar'a eleştiri... Sözde eşitlik istiyor, Guterres ile görüşmemizi eleştiriyor

Mağusa bölgesinde Baflılar (Maksim) Kahvesinde yurttaşlarla, ardından da Karakol-Sakarya bölgesindeki dükkanları gezerek esnafla buluştuk.

11 Ekim seçimlerinin hemen ertesi günü okulların açılacak olması nedeniyle bazı yuttaşlar temizlik ve hijyen açısından endişe belirtti. Bu konuda Yüksek Seçim Kurulu ile temasa geçildiğini ve seçim gecesi sayımın hemen ardından tüm okullarda temizliğin yapılması için gereken önlemlerin alındığı bilgisinin tarafımıza aktarıldığını duyurduk. Bu konuda ben de ilgimi sürdüreceğim.

Yüksek Seçim Kurulu’nun propaganda sürecine yönelik açıkladığı önlemler yanında seçim gününe yönelik de gerekli tedbirler alınacaktır, bu bakımdan herkesin yurttaşlık görevini yerine getirmesi önemlidir.

Yurttaşlarımız susuzluktan şikayet ediyorlar. Daha önce çeşitli defalar da belirttiğim gibi, Türkiye’den gelen suya teşekkür ediyoruz; ancak kendi yerel kaynaklarımızı korumamız da önemlidir. Türkiye’den su getiren boruda meydana gelen arızanın bir ayda giderileceği açıklanmıştı ancak 9 ayda giderilebiliyor. Bu nedenle toprağımıza düşen her damla suyu muhafaza etmenin koşullarını yaratmak gerekir.

Dün video konferans aracılığı ile BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmemize yönelik UBP Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ın yaptığı ‘Genel Sekreter Akıncı’ya yardımcı olsun diye bunu yaptı’ şeklindeki değerlendirmesi anlamsızdır. Herkes biliyor ki her yıl bu dönemlerde Sn. Genel Sekreter New Yorkta liderlelerle görüşme yapmaktaydı. Bu yıl salgın nedeniyle tüm liderlerle video konferans aracılığı ile görüşme gerçekleştirdi. Bu çerçevede geçtiğimiz hafta Anastasides ile yaptığı görüşmenin ardından dün de bizimle görüştü. Sn. Tatar ‘Anastasides ile görüşen Genel Sekreter bizim liderimiz ile de görüşmeli’ diyeceğine, niye görüştü diye sorgulamaktadır. Sonra da aynı kişi bu adada eşitlik hem de egemen eşitlik istediğini söyleyebilmektedir.