Akova transferlerle kadroyu güçlendirdi

K-Pet 1.ligde mücadele edecek olan orta Mesarya temsilcisi Akova transfer döneminde yaptığı son takviyeler ile kadrosunu güçlendirdi.

Yeni sezon çalışmalarına 20 Temmuz’da teknik direktör Ahmet Ogan, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman yönetiminde yoğun bir şekilde devam eden Akova’da transfer çalışmaları yapılan son beş takviye ile sonuçlandırıldı. Akova Spor Kulübü başkanı Sermen Vudalı ve yönetimi teknik direktör Ahmet Ogan’ın raporu doğrultusunda transfer görüşmelerinde sezon başından bugüne kadar yapılan görüşmelerden olumlu sonuçlar alarak atılan imzalarla transferleri gerçekleştirmiş oldu. 1.Ligde mücadele edecek olan Kırmızı yeşilliler Akova transferde bugüne kadar Ogün Dursun, Salih Kaplan, İrfan Boşnak, Ceyhun Özalkın, Mehmet Koyuncu, Yılmaz Ormancı transfer edildi. Akova’da son olarak Akıncılar-Vadili’den Hacı Durdu Özer, Gençlik Gücü’nden Aşkın Kavaklı, Mağusa Türk Gücü’nden kaleci Erol Kahraman, Olgun Tekbıyık, Oğuz Kaan Yaradanakul’u transfer ederek kadroya son takviyeleri yaparak geniş ve alternatifli kadro kurmuş oldu.

Akova teknik direktörü Ahmet Ogan, sezon öncesinde mevcut kadroya transfer ettikleri futbolcular ile geniş kadro derinliğini sağladıklarına vurgu yaparak son transferleri ile eksikliklerin giderildiğini belirtti. Ogan, Akova yeni oluşuma giderken doğru hamleler yaptığına vurgu yaparak, koymuş oldukları ilk beş içerisinde yer bulma hedeflerine ulaştırabilecek iyi bir ekip oluştuğu inancında olduğunu söyledi.

Yeni futbol sezonuna 20 Temmuz’da teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde başlayan Akova yoğun bir hazırlık dönemi ile birlikte haftada 6 antrenman ile hazırlanarak 9.hafta geride kalırken, 16 Eylül Cumartesi günü 1.hazırlık dönemi 2.etap çalışmaları tamamlanarak hazırlık dönemi geride kalacak. 18 Eylül Pazartesi’nden itibaren (10.hafta) müsabaka dönemine başlayarak çalışmalarını sürdürecek olan Akova yeni futbol sezonunda ilk kez 16 takımlı ligde mücadele edecek olan kırmızı yeşilliler, ligin ilk haftasında 23 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Esenetepe maçı ile başlayacak.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİLİYOR

Futbol liglerimizin başlamasına bir hafta kala Akova’da yeni sezon çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken, sezon öncesi sağlık kontrolünden geçiliyor. 2017-2018 futbol sezonunda sağlık sponsoru Kolan British Hastanesi’nde 16 Eylül Cumartesi (yarın) günü A ve U21 takımın tüm futbolcular ile teknik kadro sağlık kontrolünden geçiyor.