  • BIST 102.715
  • Altın 223,931
  • Dolar 5,2843
  • Euro 5,9542
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

AKP Başkanvekili Kurtulmuş: Fırat'ın doğusu da batısı da bizim

»
AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, dünyanın Üçüncü Büyük Savaş döneminde olduğunu, bunun da ekonomik savaş olduğunu söyledi.
AKP Başkanvekili Kurtulmuş: Fırat'ın doğusu da batısı da bizim

CNNTürk'e konuşan Kurtulmuş, "Türkiye'de son dönemdeki ekonomik sıkışıklığın sebebi kendi dengelerinden kaynaklanmamıştır" dedi.

Son dönemde ABD ve Çin'in karşılıklı olarak gümrük vergilerini artırması, dünya çapında ekonomik endişelere yol açmıştı.

Suriye'ye de değinen Kurtulmuş, "Fırat'ın doğusu batısı tam bir cehennem durumuna dönmüş vaziyette. Dünyanın bütün orduları orada" dedi ve ekledi:

"Türkiye için de bu bölge beka meselesi. Ortadoğu onlar için kanlı bir satranç oyununun parçası. Fırat'ın doğusu da batısı da bizim. Bu bizi ilgilendiren bir güvenlik sorunu. Ezidiler, Kürtler, Türkler, Şiiler onların güvenliği ve rahatı Türkiye'nin sorunudur.

"Türkiye'nin bir tane ekseni var o da kendi ekseni. Türkiye'nin koruyacağı tek eksen de bu."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık ayında Suriye'ye operasyon mesajları verdiği bir dönemde ABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki ABD askerlerini çekeceğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Erdoğan, operasyonu ABD askerlerinin çekilmesi sonrasına ertelediklerini duyurmuştu.

Kurtulmuş, Suriye'de çözüm için gerekenin tüm tarafların kendini temsil edebildiği bir siyasi ortam yaratmak olduğunu da belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Suriye'yi görüşmüştü.

Putin, Suriye'de yeni anayasa sürecinin birileri tarafından sabote edildiğini düşündüğünü belirtmişti.

Suriye'de çatışmalara siyasi bir çözüm bulunması için BM liderliğinde müzakereler yapılıyor. Bunun yanı sora Rusya, İran ve Türkiye de Suriye'deki durumu görüşmek için belirli aralıklarla bir araya geliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanal D'nin yalanına en net yanıt röportaj veren üreticiden geldi: Allah belanızı versin!15 Şubat 2019 Cuma 16:25
  • 16 yaşındaki kız, babasını bıçaklayıp öldürdü15 Şubat 2019 Cuma 11:50
  • Sigara görüntülerine 12 milyonluk ceza15 Şubat 2019 Cuma 10:45
  • 70 milyonun sahibi aranıyor (45 günde 1 milyon 632 bin zarar)15 Şubat 2019 Cuma 10:43
  • Sabah: Deniz Çakır'ın tacizini belgeleyen kamera kayıtları ve ifadelere ulaştık15 Şubat 2019 Cuma 10:30
  • Sevgililller gününde kız arkadaşına jest yapmak isterken evi yaktı15 Şubat 2019 Cuma 10:14
  • Babası ‘Mavi balina oynuyordu’ dedi: 16 yaşındaki liseli kendini astı15 Şubat 2019 Cuma 10:03
  • FIFA, Demirören'e yaptırım uygular mı?15 Şubat 2019 Cuma 09:46
  • Son dakika! Emniyet raporunda kan donduran detaylar: Hatice Cengiz ikinci kurbanı olacaktı14 Şubat 2019 Perşembe 16:10
  • "Avrupa'ya gideceksiniz" dediler, izdihama neden oldular14 Şubat 2019 Perşembe 15:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti