AKP Genel Başkan Yardımcısı: "İstanbul'da oy farkı 18 binin altına indi"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AKP'nin sandık sonuçlarına yaptığı itirazlara ilişkin yaptığı açıklamada itirazlar sonucu AKP lehine 13 bin 969 oy kaydedildiğini ifade etti. Yavuz bir gazetenin CHP ile AKP arasındaki oy farkının kaç olduğuna yönelik soruya durakladıktan sonra "Fark 18 binin altına" diye yanıt verdi.

Yavuz'un açıklamalarından satır başları şöyle:

İşleyen yargı süreci var, bu hakkımızı kullanıyoruz. İlk günden beri hata, suistimal ve usulsüzlük olduğundan bahsetmiştik, süreç bizi haklı çıkarmaya devam ediyor. CHP bile durumu kabul etmiş gözüküyor. Demek ki artık bir takım usulsüzlüklerin olduğunu CHP'nin de kabul ettiği bir süreci yaşıyoruz şu anda. Sonuç ne ise onu kabullenmek hepimizin görevi.

Dün 1 Nisan’dan itibaren itiraz sonucu AK Parti lehine 11.109 demiştik. Bugün bu rakam 13.969’dur. Uğraşımız devam edecek, çalışmamız devam edecek. Göreceksiniz çok daha farklı bir sonuç çıkacak. Bu sayılar için 2 bin küsur sandıktan bahsedebiliriz. Üçte biri bile değil. Oran olarak çok düşük.

Maddi hata düzeltimi yoluyla oyları gerçek sahibine döndürüyoruz.