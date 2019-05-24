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AKP’li belediye başkanı duyurdu: Erdoğan'ın başdanışmanının danışmanı da varmış

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Başkan Aktaş: Cengiz Erdem kardeşime yeni görevinde başarılar temenni ediyorum
AKP’li belediye başkanı duyurdu: Erdoğan'ın başdanışmanının danışmanı da varmış

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediye personeli olan Cengiz Erdem'in Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seyit Sertçelik'in danışmanı olarak görev yapacağını duyurdu.

Duyuruyu sosyal medyadan yapan Aktaş, “Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seyit Sertçelik'in danışmanı olarak görev yapacak olan, Büyükşehir Belediyesi personelimiz Cengiz Erdem kardeşime yeni görevinde başarılar temenni ediyorum.” ifadesini kulandı. 

İlk olarak Oda TV'nin dikkati çektiği haber aynen şöyle: 

Türkiye’de son yıllara damgasını vuran gruplardan birisi de danışmanlardı.

Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan onlarca danışmanın yanında bir de politikalar kurulları kurulmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda konuşlanan danışmanlar ordusuna yenileri de ekleniyor.

Danışmanın da danışmanı oldu

24 Haziran’dan sonra oluşturulan politika kurulları üyelerine de danışmanlar alındı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seyit Sertçelik'in danışmanı olarak Cengiz Erdem görevlendirildi. Yani danışmanın da danışmanı oldu!

Gelişmeyi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Alinur Aktaş duyurdu. Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seyit Sertçelik'in danışmanı olarak görev yapacak olan, Büyükşehir Belediyesi personelimiz Cengiz Erdem kardeşime yeni görevinde başarılar temenni ediyorum.”

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