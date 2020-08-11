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Akşener’den Bahçeli’nin çağrısına: Gerekirse politikayı bırakıp eve dönerim

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Akşener’den Bahçeli’nin çağrısına: Gerekirse politikayı bırakıp eve dönerim
Akşener’den Bahçeli’nin çağrısına: Gerekirse politikayı bırakıp eve dönerim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Evine dön” çağrısına, “Ben başından söyledim. Ben politikayı bırakıp herkesten özür dileyip eve dönerim” yanıtını verdi.

AA’nın haberine göre, çeşitli ziyaretler için Kırıkkale’ye gelen Akşener, ilk olarak Yahşihan ilçesinde vatandaşlarla buluştu, esnafla görüştü.  

‘Yuvalar çok’

Akşener, Bahçeli’nin “Eve dön” çağrısına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Ben şimdi Sayın Bahçeli’nin ev sözünün ne manaya geldiğini bilmediğim için Sayın Erdoğan’a seslendim. Dedim ki ‘Ortağını ilgisiz bırakma. Bana sardırdı. Onun için ilgilen.’ Eve mi? Onu bilmiyoruz. Yuvalar çok, evim de yuva. Ben başından söyledim. Ben politikayı bırakıp herkesten özür dileyip eve dönerim. Bu derece.”

Milli ve yerli olduğumuz teslim edildi’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bahçeli’nin çağrısını destekleyerek “Makul bir davettir” demiş, “Terör örgütleri ile el ele olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti’ye uygun düşmüyor” ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan’ın ‘yerli ve milli’ vurgusuna ilişkin Akşener şu değerlendirmeyi yaptı: “Orada en önemli iki kelime var milli ve yerli olduğumuzu teslim etti Sayın Erdoğan. Şimdiye kadar hiç bana gayri yerli diyebilen olmamıştı. Bu dönem beş yılda hepimiz gayri milli, gayri yerli olduk. Biz kendimizi biliyoruz milli, yerli, milliyetçi, kalkınmacı, demokrat bir siyasi partiyiz dolayısıyla beş sene sonra anlaşılmış olması biz ancak memnun eder.”

Erken seçim beklemiyorum’

Akşener, bir kişinin “Erken seçim olacak mı” sorusunu şöyle yanıtladı: “Ekonomiye bağlı. Çok erken bir seçim beklemiyorum. 2021 haziranı olabilir belki. Çok yakın zamanda bir seçim beklemiyorum.”

‘Erdoğan seçilemez’

‘Partili cumhurbaşkanlığı sistemini Türkiye’nin taşıyamadığını’ savunan İYİ Parti genel başkanı, parlamenter sistemle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: “Gelin, adam gibi oturup bu sisteme geçelim diyoruz. Geçer miyiz? Bunu zaman gösterecek. 2021 haziranda seçim bekleniyor. Diyelim ki 2023’te oldu, bakın iddia ediyorum Sayın Erdoğan bu matematikle seçilemez.”

İyileştirilmiş, güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden yana olduklarını aktaran İYİ Parti genel başkanı, AKP, CHP ve kendilerinin katılımıyla bir çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.

‘Ayasofya bizden gitmedi’

İYİ Parti genel başkanı, Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin şu yorumu yaptı: “Sağın her rengi Ayasofya’nın açılmasını ister. Ben de isterim, onun tavrını koyduk. Mesela bilinmeyen bir şey var. Geçmişin solcuları da emperyalizm üzerinden baktığı için onlar da Ayasofya’nın açılmasının karşısında değildi. Ayasofya konusunda, ‘Olsun’ diyen en genç yapı biziz. Çocuklarımızın öncelikleri ne? Onun için yeni neslin taleplerine uygun bir bakış açısına ihtiyaç var. Çocuklarımız çok başka. Öncelik iş bulmak. Bakıyorsunuz, Hıristiyan dünyasında da bu durum aynı. Ayasofya bizden gitti gibi bir durum olmadı. Bu yeni bir dünya.”

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